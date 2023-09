Adolescente de Angra conhece o mar pela primeira vez

Angra dos Reis – Um dos acolhidos da Casa Abrigo em Angra dos Reis, que tem 17 anos, foi à praia pela primeira vez nesta quarta-feira (20). O passeio faz parte do projeto de inclusão e socialização dos acolhidos que vivem hoje na Casa Abrigo da Criança e do Adolescente Roger Agnelli, no bairro Areal.

Apesar de ter nascido em Angra, o jovem não conhecia o mar. Ele necessita de cuidados especiais por ser PcD (pessoa com deficiência). Com o auxílio de uma cadeira anfíbia, o adolescente conseguiu mergulhar e aproveitar a Praia do Bonfim, que tem acessibilidade para cadeirantes.

“Com a chegada dos dias mais quentes, começamos a organizar passeios para levar os nossos acolhidos à praia. Esse contato com a natureza faz bem para eles e proporciona momentos de descontração e interação. Hoje, tivemos a oportunidade de realizar o sonho de um dos nossos acolhidos que, por ser PcD, ainda não conhecia o mar. É emocionante vê-lo fazendo algo que para muitos é comum, mas que para ele tem um significado muito maior “, disse a coordenadora técnica da Casa Abrigo, Ana Paula Ventura.

Várias atividades recreativas e esportivas estão sendo realizadas na Casa Abrigo com o objetivo de proporcionar lazer e diversão para os acolhidos, além de facilitar sua socialização durante o período em que permanecem no local.

“A socialização é um aspecto fundamental no desenvolvimento de crianças e adolescentes, independentemente de estarem em abrigos ou em contextos familiares tradicionais. Para crianças e adolescentes acolhidos em abrigos, a socialização desempenha um papel ainda mais crítico, pois pode influenciar seu bem-estar emocional, cognitivo e social. Por isso, estamos empenhados em desenvolver projetos que promovam um acolhimento assistencial completo”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Thaísa Bedê.