Adolescentes encontram atividades prazerosas para período de isolamento social

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 09:28 horas

Volta Redonda – Se para muitos o isolamento social tem sido uma tarefa difícil, para boa parte dos adolescentes, o período tem sido prazeroso. A medida adotada, de acordo com orientações do Ministério da Saúde, para o combate ao Novo Coronavírus, tem sido propícia para descobertas e atividades que, essa faixa etária afirma ter prazer em realizar.

Acostumados à tecnologia e ao mundo virtual, os adolescentes revelam que este período não foge muito a rotina deles. O diferencial está no tempo, que passou a ficar mais livre por conta da suspensão das aulas e lazer com amigos.

– Sinto saudades de abraçar a galera, mas mantenho contato direto com eles pelo telefone – disse Ana Beatriz Andrade, de 16 anos. A jovem afirma que o período foi propício para novas descobertas e atividades que estavam engavetadas. “Estou super animada, vendo todas as séries e filmes, também leio e pesquiso sobre o vírus, ouço e toco músicas”, acrescentou a adolescente, afirmando ainda ter encontrado tempo para ‘trabalhar’ com edição de vídeos, melhorando as aulas da mãe que é professora.

Também com saudades dos amigos, o adolescente, Paulo Victor Andrade, 15 anos, disse que o período está sendo propício para ajudar o pai no trabalho perto de casa. “Está sendo legal ajudar meu pai, mas espero que isto passe logo”.

Já a Isabela Andrade Ferreira, 11 anos, inovou o tempo de isolamento para aproximar colegas de escola, através das redes sociais. “Estou conversando e enviando mensagens para colegas da minha escola que não tinha muito contato. Esta sendo muito legal e estou descobrindo que são pessoas boas”, disse a menina.

Já a jovem Ana Laura Silveira, 15 anos, disse que o período está sendo não foge a rotina do dia a dia. Ela dedica parte do tempo às aulas on line, bate papos pela rede social, músicas, entre outros. “ Não estou fazendo muito diferente das minhas amigas e colegas. E volta e meia meus pais de chamam a atenção para largar o celular”, comentou sorrindo.