‘Advogado Social’: Projeto dará atendimento às mulheres no ‘Outubro Rosa’, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda promove diversas ações de fortalecimento de conscientização e prevenção do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa (mês de conscientização sobre o câncer de mama). A campanha segue até o final do ano, em parceria com a “Primavera Rosa”, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A primeira ação acontece nesta quinta-feira (19), às 10h, no Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), onde será promovida uma roda de conversa com orientações jurídicas e benefícios sociais da mulher. As atividades serão promovidas através do “Advogado Social”, projeto realizado no âmbito da Proteção Social Básica, da Política Nacional de Assistência Social, executada por meio da Smac, nas 35 unidades dos centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Durante todo o mês serão distribuídos panfletos informativos nos Cras, unidades básicas de saúde e hospitais de Volta Redonda. Além das orientações, serão distribuídos laços rosas (símbolo da campanha). Todas as atividades visam compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento.

De acordo com a coordenadora do programa “Advogado Social”, Adriele Gama, muitas vezes a população enfrenta problemas legais e jurídicos que impedem ou dificultam o acesso aos seus direitos e benefícios. “O ‘Advogado Social’ presta todo o atendimento jurídico, orienta em problemas com a obtenção gratuita de medicamentos, tratamentos, benefícios ou outras medidas necessárias à defesa da saúde”, explicou a coordenadora.

Durante todo o mês de outubro, o projeto irá informar, motivar e mobilizar para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, esclarecendo dúvidas dos usuários, orientando sobre os direitos e benefícios aos portadores de câncer, como, por exemplo, quitação do financiamento da casa própria, aposentadoria por invalidez, isenção de imposto de renda, entre outros.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que quando a população conhece seus direitos, ela consegue desempenhar seu papel como cidadão de forma ainda melhor.

“Esse mês o ‘Advogado Social’ terá como foco o Outubro Rosa, orientando sobre direitos e benefícios da mulher com câncer de mama. Estaremos durante todo o mês nos Cras orientando e tirando as dúvidas das nossas usuárias. Nosso objetivo é manter a população sempre informada sobre os seus direitos”, disse a secretária.