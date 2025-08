Agosto Dourado: Itatiaia promove incentivo à amamentação

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia realiza neste mês a campanha “Agosto Dourado”, dedicada à valorização e incentivo ao aleitamento materno. A programação inclui uma série de atividades educativas e interativas, com foco no cuidado à primeira infância e no fortalecimento dos vínculos familiares.

As ações, coordenadas pela Clínica da Mulher Esther de Souza Viana, com apoio das unidades de saúde do município, seguem até o dia 28 de agosto e serão voltadas para gestantes, mães, pais, avós, cuidadores e profissionais da saúde.

Entre os destaques da programação estão rodas de conversa com gestantes e puérperas, capacitação dos profissionais da Atenção Primária e Maternidade, além de um evento especial de vivência interativa com experiências sensoriais voltadas ao aleitamento.

De acordo com os organizadores, a primeira etapa da programação contará com visitas presenciais da equipe técnica da saúde da mulher às unidades básicas, com foco na promoção do aleitamento materno e no engajamento das famílias.

De acordo com a secretaria de Saúde, cada unidade sediará uma grande roda de conversa, aberta a gestantes, puérperas e seus acompanhantes, tratando dos mitos, desafios e benefícios da amamentação. Serão distribuídos materiais informativos e convites especiais para o evento central do mês.

Na quinta-feira (7), profissionais da Atenção Primária e da Maternidade Municipal participarão de uma capacitação conduzida pela enfermeira Lariane Roque, abordando a temática da amamentação e o método canguru. A formação incluirá atividades práticas com foco no atendimento humanizado a mães e recém-nascidos.

Para o dia 13 está programando o evento “Caminhos da Amamentação”, na Clínica da Mulher, no Centro. O objetivo, segundo os organizadores é oferecer uma experiência lúdica e educativa sobre os cuidados essenciais com o bebê nos primeiros dias de vida.

A iniciativa contará com espaços temáticos, como Roda de conversa sobre o parto e seus medos, Técnicas de amamentação e cuidados com a mama, Primeiros cuidados com o bebê, higiene e prevenção de acidentes.

Haverá ainda conversa sobre exames neonatais e acolhimento da Clínica da Mulher e o Espaço do Café Galactogogo com degustação de alimentos que estimulam a produção de leite materno, com orientação nutricional. O evento será finalizado com um “Mamaço Coletivo”, reunindo mães e bebês em um gesto de celebração e incentivo à amamentação.

Já no dia 25 acontece a ação “Conhecendo a Maternidade”, que contará com visitas guiadas à maternidade, promovendo o acolhimento e o vínculo entre o hospital e os moradores de Itatiaia. Durante a visita, haverá rodas de conversa conduzidas pela equipe da Clínica da Mulher.

Confira o cronograma

Quarta-fera (6) – Participação na Abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno realizado pela Secretaria de Estado de Saúde;

9h- ESF Vila Flórida;

13h – Atividades do Grupo Colo de Mãe – Clínica da Mulher (Centro)

Quinta-feira (7) – 9h – Matriciamento de amamentação na Maternidade Municipal (Jardim Itatiaia)

Dia 11 – 13h- ESF Campo Alegre I e III

Dia 12 – 13h- ESF Penedo

Dia 13 – 13h -: Circuito Experiência na Clínica da Mulher com gestantes e mães convidadas – Clínica da Mulher (Centro)

Dia 19 – 09h- ESF Vila Magnólia

13h- ESF Centro

Dia 20 – 13h- ESF Vila Odete

Dia 22 – 09h- USF Campo Alegre I

Dia 25 – 09h- Atividade especial “Conhecendo a Maternidade” – Maternidade Municipal.

Dia 26 – Participação no Seminário em Volta Redonda

Dia 28 – 09h- UBS Marechal Jardim