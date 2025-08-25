Agosto Lilás: VR realiza encontro com mulheres da rede de Assistência Social

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) promoveu, nesta segunda-feira (25), um encontro voltado às profissionais de serviços gerais da rede de atendimento. A atividade aconteceu no Auditório Maurício Monteiro (Porreca), na sede da secretaria, no bairro Nossa Senhora das Graças.

A ação, realizada em parceria entre o programa Assistência Social Jurídica da Smas e a CBSI Comunidade, por meio do Programa #EntreElas, integra a campanha “Agosto Lilás”, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Atualmente, cerca de 60 profissionais atuam na limpeza e conservação dos equipamentos da Assistência Social, em sua maioria mulheres. Grande parte delas foi recentemente contratada pela empresa terceirizada Atus, que absorveu a mão de obra anteriormente vinculada à secretaria.

Durante o encontro, as participantes acompanharam uma palestra sobre os direitos da mulher e a Lei Maria da Penha, ministrada pela assistente social da CBSI, Renata Medeiros, e pela psicóloga do Sesi/Firjan, Thais Silvério. O objetivo foi promover acolhimento, reconhecimento e reforçar a conscientização sobre cidadania e proteção às mulheres.

“Esse momento foi pensado para valorizar nossas colaboradoras, que cuidam diariamente dos espaços onde oferecemos serviços à população. Queremos que elas se sintam respeitadas, acolhidas e, principalmente, conscientes de seus direitos, porque a informação é uma das formas mais eficazes de proteção”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.

Também participaram do encontro a chefe de Gabinete da Smas, Cláudia Novaes; a diretora do Departamento de Proteção Especial (DPES), Mariana Pimenta; a coordenadora da Assistência Social Jurídica, Ludmila Aguiar; e a responsável de RH da empresa Atus, Sheila Pagung Vanelli.