Agricultura de Barra do Piraí participa de APL da Cachaça e Queijo do Vale do Café

Barra do Piraí – A Secretaria de Agricultura de Barra do Piraí esteve presente na Reunião Técnica do Arranjo Produtivo Mensal (APL) da Cachaça e de lançamento da APL do Queijo Artesanal do Vale do Café. A ação foi realizada nas dependências da Universidade de Vassouras e ainda contou com a presença do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o subsecretário estadual de Agricultura, Felipe Brasil. Além disso, também aconteceram diversas palestras acerca do tema. A reunião ocorreu no dia 25 de outubro.

O início desses investimentos ocorreu com a criação da APL do Café, em 2021, que teve a ideia apoiar os produtores da Vale do Café, visto que a região já chegou a exportar 75% da produção nacional do produto. Após isso, veio a APL da Cachaça em virtude de a região possuir vários fornecedores dessa bebida. E agora, foi a vez do lançamento da APL do Queijo Artesanal, sendo que esse item já trouxe várias premiações para o Vale do Café.

O secretário de Agricultura do município, Espedito Monteiro de Almeida, ressalta a relevância da ação para o Vale do Café. “Esse evento é muito importante pois vem para fortalecer a agricultura tanto para Barra do Piraí, quanto para os demais municípios do Vale do Café. Com essa realização, é possível divulgar o trabalho dessas cidades para o Estado e até mesmo para todo o País, principalmente no que diz respeito à agricultura familiar”, afirma Monteiro.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, aponta para as parcerias com o Governo do Estado como uma chave para a evolução em vários aspectos de um município. “Agradeço ao Estado por depositar essa confiança em nossa região e tornar nossa agricultura cada vez mais forte, além de também cooperar com a articulação do turismo local. Por meio desses incentivos, Barra do Piraí continuará caminhando rumo ao progresso”, finaliza Mario.