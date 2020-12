Águas da Condessa inicia atividades em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 16:23 horas

Paraíba do Sul – A concessionária Águas da Condessa, empresa do Grupo Águas do Brasil, iniciou oficialmente as atividades no município de Paraíba do Sul (RJ), no dia 26 de dezembro de 2020. A concessionária vai praticar tarifas mais baixas do que as cobradas atualmente e os serviços não serão descontinuados.

Com investimento de aproximadamente R$ 85 milhões para os 35 anos de concessão, sendo R$ 24 milhões já para os primeiros cinco anos, a empresa chega à cidade de 44 mil habitantes preparada para levar melhorias no fornecimento de água e no sistema de coleta e tratamento de esgoto.

Na parte de abastecimento, os moradores dos pontos mais altos do município convivem com constante falta d’água. Águas da Condessa oferecerá um abastecimento pleno e de qualidade, com água tratada e monitorada, de acordo com o padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, cada R$1 investido em saneamento gera uma economia de R$4 com gastos em saúde.

Já no sistema de coleta e tratamento de esgoto, que hoje é inexistente, a concessionária vai avançar para uma cobertura de 25% dos imóveis da cidade nos primeiros cinco anos de serviços, contribuindo para a qualidade de vida da população e preservando meio ambiente, evitando que o esgoto sem tratamento seja despejado na bacia do Rio Paraíba do Sul, principal manancial da região.

Águas da Condessa é uma empresa criada para a cidade, gerando empregos e desenvolvimento econômico. A capacidade de investimentos do Grupo Águas do Brasil é fundamental para a garantia de que o plano de concessão seja cumprido. Estão previstas, dentre outas ações, a melhoria, logo no primeiro ano, do sistema da Estação de Tratamento de Água principal, que tem capacidade de 130 litros por segundo; a adequação do parque de hidrômetros, com 100% de hidrometração; a construção de Centros de Controle Operacional (CCO) para monitoramento dos sistemas de água e esgoto; além de loja de atendimento ao cliente.

Uma das prioridades da Águas da Condessa será o combate às perdas de água. Hoje, o índice gira em torno de 47% e a concessionária vai trabalhar para que chegue a 25% com ações como instalação de macromedidores, substituição de rede, implantação de novo sistema de automação e controle e agilidade no conserto de vazamentos.

Com a entrada de Águas da Condessa, o Grupo Águas do Brasil, empresa privada prestadora de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, passa a contar com 13 concessionárias espalhadas por 15 cidades do Rio de Janeiro (Paraíba do Sul, Resende, Petrópolis, Araruama, Saquarema, Silva Jardim, Niterói, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Paraty, 22 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro), São Paulo (Jaú, Araçoiaba da Serra e Votorantim) e Minas Gerais (Pará de Minas), levando mais qualidade de vida a cerca de 4 milhões de pessoas.