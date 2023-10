Agulhas Negras pode ter Deam regionalizada

Agulhas Negras – Na quinta-feira (5), a Coordenadoria da Mulher de Resende, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, promove um encontro para a construção do Fórum Permanente de Políticas Públicas para mulheres da região das Agulhas Negras. O evento acontece às 14h, na Câmara Municipal de Itatiaia, no Centro.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, a coordenadora da Mulher de Resende, Yohana Mazza, explicou que a iniciativa surgiu da necessidade de se criar políticas públicas que contemplem as mulheres de Quatis, Itatiaia, Porto Real e Resende. “Tenho ido a alguns municípios para conhecer a realidade das mulheres. Na região das Agulhas Negras, temos algumas questões particulares. A Patrulha Maria da Penha atende a todos esses municípios”, disse, lembrando que, devido ao número de habitantes, por ora não é viável solicitar uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). “Mas uma possibilidade que estamos levantando é de pedir ao Governo do Estado uma Deam regionalizada, que atenda aos quatro municípios”, acrescentou.

Com a criação do Fórum Permanente, na Câmara de Itatiaia, a expectativa é de que esta e outras propostas surjam para garantir ao público feminino mais acesso a direitos. A secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, Luciana Pimentel Cavallari, é esperada para a abertura do evento.