Aldeia Sapukai tem 85 casos positivos de Covid-19

Angra dos Reis – A Aldeia Sapukai registra 85 casos positivos de Covid-19, sendo que 84 já estão recuperados, 15 suspeitos e não há internações. A comunidade, com população de 340 indígenas, registrou ontem o primeiro óbito: o cacique Domingos Venite, 68 anos, que estava internado desde o dia 23 de junho, no Centro de Referência Covid-19.

Com base nas normas da Anvisa para a pandemia de Covid-19, a Secretaria de Saúde orientou a Aldeia Sapukai a não realizar velório/ritual de falecimento. O corpo do cacique será sepultado no cemitério da aldeia, respeitando as normas técnicas estabelecidas para o procedimento.

A prefeitura emitiu nota e decretou luto pela morte do cacique. A Vigilância Epidemiológica da SMS/Angra dos Reis, informou que vem realizando as ações em saúde necessárias, com estratégias específicas, respeitando a realidade cultural local. O município destinou uma ambulância com tração 4×4 para atender exclusivamente a aldeia.

– Muito antes da pandemia, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vem realizando um trabalho muito próximo da comunidade com orientações, tratamentos e um módulo de saúde dentro da própria aldeia, onde acompanhamos os adultos e também o desenvolvimento dos indígenas, com nutricionista, psicólogo, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem – destaca o secretário de Saúde.

Equipe de saúde mantém a rotina de exames de profilaxia nos pacientes suspeitos, agendando os testes rápidos para o 10º dia e, se necessário, repetindo a testagem no 14º. Além disso, o Departamento de Saúde Coletiva, via Programa Especial de Saúde Indígena e Vigilância Epidemiológica, junto aos profissionais que atuam na unidade de saúde localizada dentro da comunidade, realizam um trabalho constante de prevenção, com doações de máscaras; orientação; visita domiciliar; busca ativa; isolamento e todo o tratamento médico necessário, dando o suporte à população indígena.

O Centro de Referência Covid-19 montou uma enfermaria específica para os índios, onde eles puderam manter contato com a sua cultura, incluindo a pajelança, que é um ritual de cura realizado pela comunidade, por meio do projeto de videochamadas Conexão Família.