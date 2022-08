Almoço em homenagem aos contadores é promovido pela CDL-VR

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 18:29 horas

Volta Redonda- Antecipando as comemorações do Dia do Contador, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou nesta quinta-feira, 18, um almoço em homenagem aos contadores, profissionais que a cada dia se tornam mais parceiros da instituição e fundamentais na gestão de uma empresa, devido à frequente atualização da legislação fiscal e trabalhista. A comemoração foi no Espaço de Eventos, no Aterrado.

O Dia do Contador é celebrado em 22 de setembro, e foi escolhido por ser uma referência ao primeiro curso de Ciências Contábeis do Brasil, criado no país, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1945. O decreto que regulamenta o curso e a celebração da data foi assinado pelo então presidente, Getúlio Vargas.

Para o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, o objetivo de realizar esse encontro é uma forma de prestigiar um dos profissionais mais importantes na gestão de uma empresa. De acordo com ele, o contador é o profissional que apoia e ajuda a empresa a tomar as melhores decisões, colaborando assim para o seu desenvolvimento e crescimento.

“Todas as empresas, de diferentes portes, precisam de um contador para exercer uma série de atividades importantes, principalmente, a gestão contábil e fiscal, visando se manterem dentro das leis vigentes no país, que são atualizadas constantemente. Sem eles, é praticamente inviável administrar uma empresa, porque, eles são que dão todo o suporte em vários serviços como registro de movimentações financeiras, folha de pagamento, controles financeiros, entre tantos outros recursos oferecidos pelas contabilidades”, afirmou.

Durante o evento, que contou com cerca de 50 convidados, entre eles diretores da CDL e representantes da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Volta Redonda; do Sistema Sescon, que engloba a Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis; e de parceiros como a Unimed-VR, Sicoob e FOA, o diretor de Serviços e Produtos, Adriano Santos, apresentou os serviços oferecidos pela CDL-VR, entre eles a Certificação Digital.

“Temos convênios com faculdades, planos de saúde, entre outros serviços, mas, a Certificação Digital é um grande diferencial, ocupamos o 15º lugar no ranking nacional e o 1º em nível estadual como melhor certificadora. Temos valores diferenciados para nossos associados e benefícios para os contadores. Além disso, oferecemos diversos serviços, como a Central de Empregos e salas climatizadas para cursos, palestras e workshops, assim, como nosso espaço de festa para eventos corporativos, com toda a infraestrutura e gerador de energia exclusivo”, ressaltou.

Antônio Telles, presidente da Aescon-VR, elogiou o evento. “O encontro foi muito bom. Todos nós temos uma vida muito corrida, muitas obrigações e trabalho, mas a CDL criou uma oportunidade incrível com essa homenagem aos contadores. Estar aqui trocando ideias, desenvolvendo parcerias, é muito bom para nós. Eu, como representante da Aescon, digo que só temos a agradecer a CDL por ter promovido este encontro”, afirmou.

Para Leandro Cunha, sócio da Contabilidade Glória, o encontro promovido pela CDL foi muito importante para prestigiar os contadores, classe que também é responsável pelo desenvolvimento das empresas. “Então ter esse reconhecimento de uma entidade como a CDL é muito importante, porque trabalhamos com parcerias. Os clientes, os contadores, o setor empresarial precisam ter essa integração para poder fazer com que os negócios se desenvolvam. Momentos como este são muito importantes para interação, para confraternização e networking”, disse.