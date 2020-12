Almoço especial de Natal é servido no Restaurante Popular

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 18:47 horas

Local entrará em recesso e voltará a funcionar normalmente a partir de 02 de janeiro

Volta Redonda– Um almoço especial de Natal foi servido nesta terça-feira (22) aos usuários do Restaurante Popular de Volta Redonda. Desde que foi reaberto o local segue as normas de segurança da Covid-19. E para celebrar a data natalina o cardápio incluiu salada, lombo natalino recheado, ovos cozidos, farofa natalina, arroz à grega e feijão.

De sobremesa os clientes ainda puderam saborear pudim de coco com calda de ameixa, tudo pelo mesmo preço. O secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, comentou que o almoço de Natal do Restaurante Popular já é uma tradição.

– Todos os anos preparamos este almoço com dedicação pois sabemos da importância do Restaurante Popular para a população e compreendemos que muitas pessoas realizam suas refeições lá, não só nesta data, mas durante todo o ano – disse Ailton.

Os clientes adoraram a iniciativa e comentaram que a reabertura do restaurante foi muito importante para o município. Oswaldo Ferreira da Cruz, morador do São Cristóvão, contou que já é cliente assíduo do local.

– Eu venho aqui sempre e só tenho elogios. Desde que reabriu, o serviço só melhorou dia após dia. Espero que continue com essa qualidade – comentou.

Rosimere da Silva é moradora do bairro Padre Josimo e disse que o cardápio natalino estava realmente especial e a comida muito gostosa.

– A comida é sempre uma delícia e ter esse tipo de iniciativa é muito legal, já que estamos passando por um momento tão difícil com a pandemia – contou.

Medidas de prevenção

O Restaurante Popular segue as medidas de prevenção a Covid-19, os usuários só podem entrar de máscara e todos os funcionários também fazem uso do acessório de proteção. Além disso, no chão há uma marcação sinalizando que as pessoas devem manter uma distância mínima na fila de atendimento. Nas mesas também há marcações indicando a distância ideal entre um usuário e outro. Um funcionário disponibiliza álcool em gel para os usuários no momento de pegar as bandejas.

Recesso de fim de ano

Durante o recesso de fim de ano da Prefeitura de Volta Redonda, o local não vai abrir nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e volta a funcionar normalmente a partir do dia 02 de janeiro. O Restaurante Popular funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da Prefeitura de Volta Redonda. O local serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h30 até 14h30 ou até esgotarem as 1,5 mil refeições.