Alunos da Apae de Barra Mansa aprendem mais sobre a vida no campo

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 17:44 horas

Estudantes da Associação conheceram o distrito Santa Rita de Cássia nesta terça-feira

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, promoveu nesta terça-feira, dia 03, uma visita dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-BM) ao distrito de Santa Rita de Cássia. A iniciativa teve o objetivo de demonstrar para os alunos um pouco sobre a vida na área rural, como o funcionamento da agricultura, o dia a dia dos moradores da região e apresentação de algumas curiosidades e pontos da localidade. Um dos locais foi a Maternidade das Mudas, importante estufa que os alunos puderam visitar.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a experiência como ‘ímpar’ para todos. “Foi uma atividade de puro envolvimento, amor e solidariedade. Tivemos a oportunidade de trocar diversas experiências junto com os alunos, recarregando todos os presentes de vibrações positivas” destacou.

“A Associação representa muito na vida destes alunos e profissionais. Ficamos muito satisfeitos de estarmos presentes nesta atividade que nos proporcionou muita troca de conhecimento e alegria para todos os envolvidos” encerrou Beleza.

Entre os dias 02 e 06 de maio, a APAE de Barra Mansa comemora a Semana do Aprendiz, um período especial de conscientização sobre as possibilidades da Pessoa com Deficiência inserida nas Oficinas.

A diretora pedagógica da Associação, Jaquelina Modesto, também destacou a importância da visita e o aprendizado que os alunos obtiveram na visita.

“Neste ano, a Oficina da Horta recebeu uma importante doação de mudas para o projeto. Nesta terça-feira, os alunos puderam conhecer o local, tiveram acesso às plantações, aprenderam um pouco sobre o cultivo de diferentes tipos de hortaliças, o processo de adubação e de irrigação. Foi um momento que proporcionou conhecimento e integração entre o corpo de alunos, professores e uma importante iniciativa da cidade. Uma experiência que engrandeceu a todos”, destacou.