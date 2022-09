Alunos da escola Vocacionada Socioambiental de BM participam de uma gincana sustentável

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 15:18 horas

Atividade aconteceu nesta terça-feira com viés de preservação ambiental

Barra Mansa- Na Manhã desta terça-feira, 20, a Escola Vocacionada Socioambiental de Barra Mansa, Ciep 483 – Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, realizou uma gincana integrada junto aos seus alunos. Todos os 256 estudantes da unidade de ensino, entre quatro e 16 anos, participaram. A iniciativa teve o objetivo de estimular a sustentabilidade.

Os alunos da unidade foram divididos em cinco grupos: amarelo, azul, branco, vermelho e verde. Cada equipe teve um professor responsável para dar suporte e supervisão. A professora Geisa Porto, encarregada por um dos grupos, destacou as fantasias dos alunos com intérpretes do meio ambiente. “Esses personagens servem para inspirá-los em relação à preservação ambiental”, disse a professora.

As atividades, além de apoiarem a sustentabilidade, buscaram também fomentar a integração entre as turmas e alguns segmentos variados. Lívia Barcelos, professora e idealizadora da gincana, evidenciou as principais tarefas direcionadas aos estudantes. “Têm provas de reciclagem como, por exemplo, arrecadação de tampinhas plásticas ou arrecadação de lacres, todas as atribuições são relacionadas com alguma ONG”, ressalta.

Outros deveres foram as atividades orientadas, ou seja, as tarefas como o resgate de fotos antigas da escola, as receitas de reaproveitamento alimentar e a oferta de mudas nativas por parte dos alunos. A orientadora pedagógica da instituição, Ângela Soares, salienta as provas de longa duração. “Sempre buscamos fomentar o cuidado com o outro e com a escola, dessa maneira, os alunos não podem ter ocorrências e devem cuidar da manutenção da sala, mantendo-a sempre limpa. Além disso, têm a tarefa de assiduidade, ou seja, estar sempre presente na escola”, comenta.

A diretora da instituição, Juliana Rezende, destaca a importância de atividades como essas. “Relacionamos a gincana com vários conhecimentos e sua principal intenção é fazer com que os alunos tenham competências sustentáveis e fomentem a convivência harmônica sabendo como lidar com o outro”, enfatiza.

A gerente de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, Alessandra Mara, evidencia a importância da ação. “A gincana foi uma iniciativa da equipe da Escola extremamente positiva, eles desenvolveram atividades desafiadoras e mobilizadoras, proporcionando aos estudantes o exercício do respeito mútuo, da autonomia, do autocuidado, do cuidado com a escola e com o outro”, disse.