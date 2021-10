Alunos da rede municipal de Mangaratiba terão aulas de tênis 

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 07:34 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) implantou o projeto Tênis Brasil nas escolas da rede municipal. Professores e estagiários de Educação Física, que atuam nas escolas, foram capacitados para ministrar as aulas dessa modalidade esportiva aos estudantes.

O Projeto Massificação Maria Esther Bueno da Rede Tênis Brasil, que acontece em parceria com a Prefeitura de Mangaratiba e através da Lei de Incentivo ao Esporte, vai oferecer aulas de tênis a alunos de 6 a 12 anos da rede pública municipal. Inicialmente o programa vai contemplar cinco escolas do município: Oliveira Belo (Junqueira), Batatal (Ingaíba), Antonio Cordeiro Portugal (Serra do Piloto), Vale do Rio Sahy (Sahy) e Maria Rosa Magalhães (Praia Brava).