Alunos da rede municipal de Resende recebem segunda remessa de kits alimentícios

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende está realizando a entrega da segunda remessa de kits alimentícios para famílias de alunos da rede municipal de ensino, nesta semana. O objetivo da iniciativa é garantir a nutrição dos alunos neste período de suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus.

Nesta terça-feira (12) as entregas dos kits ocorrerão nas unidades: E.M. Sagrado Coração, C.M. Lavapés, C.M. Bairro Vicentino, C.M. Tia Bernadete, E.M. Julio Verne, E.M. Bernarda Brandão, CEDEVIR, E.M. Surubi, C.M. Novo Surubi, E.M. Maria Dulce, Creche Casa da Amizade, E.M. Dona Mariúcha, CMEI Parque das Águas, C.M. Luz do Sol, CMEI Julieta Botelho, E.M. Rompendo o Silêncio, CEDEAR e CEMEAR.

A prefeitura de Resende já distribuiu cerca de 200 toneladas de alimentos para os alunos matriculados na rede municipal e suas famílias. A primeira etapa da distribuição, que ocorreu em abril, contemplou todas as 64 unidades de Resende, incluindo centros e programa, creches, escolas, tanto da zona rural quanto da zona urbana.

Na segunda etapa, iniciada na segunda (11), contemplou as famílias das unidades E.M. Esther Politi, E.M. Clotilde de Souza Ferreira, E.M. Professor Carlinhos, CMEI Angela Maria Lima, E.M. Servidora Hilda, E.M. Jardim das Acácias, C.M. Parque Embaixador, E.M. Geraldo da Cunha, C.M. José Roberto Sampaio, CIEP 489, C.M. Dona Lili, C.M. Jardim Primavera, C.M. Anexo 347 e CIEP 347 Jorge Miguel.

As escolas e creches, após receberem os kits, avisam as famílias sobre o horário de distribuição. As filas são organizadas ,obedecendo regras para evitar a propagação da Covid-19.

– A Prefeitura se mobilizou e não mediu esforços para que não fosse interrompido o fornecimento de alimentos saudáveis para os alunos da rede municipal e para prestar um suporte pontual neste momento atípico de pandemia. Já que o melhor foi a suspensão das aulas, a alimentação continua sendo reforçada – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.