Alunos da Rede Municipal de Volta Redonda são servidos com feijão tropeiro

Volta Redonda – Um prato tradicional da culinária da região Sudeste foi implementado nesta quinta-feira (28), na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda: o feijão tropeiro. Os estudantes da Escola Municipal Paraíba, no bairro Vila Mury, foram alguns dos primeiros a saborear o novo cardápio, que recebeu cem por cento de aprovação. O feijão tropeiro foi servido em todas as unidades escolares da rede, com o acréscimo de uma sobremesa: banana.

A aluna Sofia Moreira de Oliveira, de 10 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, aprovou a iguaria. “Está uma delícia, gostei bastante dessa novidade na merenda. Eu amei o feijão tropeiro e a comida aqui da escola é muito saborosa, eu sempre repito”, disse.

A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação (SME), Deisemar Coelho de Santana, explicou que antes de inserir o novo cardápio foi realizado um teste de aceitabilidade com os alunos. O teste foi aplicado pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e fiscais do Setor de Alimentação Escolar da secretaria de Educação, sendo acompanhado pelos diretores e professores das escolas.

“O feijão tropeiro, antes de ser oficializado na merenda escolar, passou por um teste de aceitabilidade em três escolas municipais, com mais de 400 alunos dos diferentes segmentos escolares, tendo a aprovação de todos. O setor de Alimentação Escolar também preza pelo cuidado com os cardápios, adaptando conforme faixa etária e a realidade dos alunos com necessidades alimentares especiais”, falou.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, comentou que a rede municipal tem feito pesquisas de satisfação para avaliar a merenda escolar e, com isso, implementar novidades para melhoria da alimentação.

“A expectativa da secretaria de Educação é melhorar cada vez mais a merenda escolar. Entendemos que a alimentação na escola é importante para o aprendizado, sendo uma forma de acolhimento e desenvolvimento do aluno. A secretaria vem realizando pesquisas constantes para avaliar a satisfação com a alimentação nas escolas e, com isso, iremos acrescentar novos cardápios para oferecer uma alimentação rica em nutrientes”, afirmou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto citou que quando reassumiu à Prefeitura de Volta Redonda a merenda escolar era alvo de constantes reclamações, devido à qualidade dos alimentos e ao descaso com os alunos ao servir as refeições.

“Quando reassumi a administração municipal em 2021, os alunos eram servidos com meia banana de sobremesa e a qualidade da merenda era duvidosa. Havia muita reclamação sobre o tema e com razão, por isso, trocamos os fornecedores e desde então estamos oferecendo uma merenda que, sem dúvida, é uma das melhores do país. A merenda da Rede Municipal de Ensino mudou e ainda vamos melhorar mais”, disse Neto.