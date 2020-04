Alunos da rede municipal de VR vão receber cestas básicas na próxima semana

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 17:46 horas

Volta Redonda– Os alunos da rede municipal de ensino vão receber na próxima semana as cestas básicas anunciadas pela prefeitura, que informou que a medida é para as famílias dos alunos que realizavam sua alimentação nas escolas. A ação acontece através do projeto ‘Cidade Solidária’, que visa diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao coronavírus.

Para Edna Freitas, mãe do aluno Maikel, da Escola Municipal São Francisco, a ação da prefeitura é uma esperança no meio de uma situação tão complicada.

– Na minha casa todas as crianças se alimentam na escola, tanto na escola São Francisco, como na escola Tocantins. Eu achei essa atitude válida demais, devido a situação que estamos vivendo. Nunca passamos por isso. Dentro da minha casa a cesta é importante. Além disso, tem outras crianças também na cidade que precisam dessa alimentação. Aprovo essa ideia e parabenizo por ter essa iniciativa – contou.

Os diretores das unidades escolares realizaram um levantamento para saber quais alunos e suas famílias que precisariam das cestas básicas.

– A SME, junto aos diretores, fizeram esse levantamento de quantos alunos realizam sua alimentação na escola (merenda escolar). A partir dessas informações vamos distribuir os alimentos a família desses alunos. A ação tem como objeto diminuir esse impacto sociais que o isolamento social está causando – explicou a secretária de Educação, Rita Andrade.

Para a secretária de Educação, a cesta básica que será distribuída impacta diretamente a vida dos estudantes.

– Temos alunos na rede municipal que por muitas vezes só possuem a merenda escolar como alimento diário. A distribuição das cestas vai beneficiar não apenas o aluno, mas a sua família. Existe uma grande preocupação da educação não apenas em conteúdos escolares, mas com o bem estar e principalmente desenvolvimento dentro e fora da escola. Por isso essa medida é tão importante – destacou.