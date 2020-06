Alunos da rede municipal vão receber terceira remessa de kits alimentícios na segunda-feira

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 20:14 horas

Resende– Às famílias dos alunos da rede municipal de ensino vão receber a terceira remessa de kits alimentícios nesta segunda-feira, dia 22, beneficiando todos os estudantes das 64 unidades municipais, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação é para não deixar às famílias dos alunos desamparadas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Após a suspensão das aulas, a prefeitura buscou alternativas para manter o apoio as famílias, que tinham a garantia de que os filhos iriam receber merenda nas escolas. A medida mais importante adotada neste sentido foi a distribuição dos kits, que totaliza quase 200 toneladas de alimentos entregues a cada remessa, segundo a prefeitura. A iniciativa visa garantir a nutrição no período de suspensão das aulas beneficiando os 14 mil alunos matriculados.

A estratégia adotada pela prefeitura para a entrega dos kits consiste nas escolas e creches receberem os alimentos e avisarem as famílias previamente sobre o horário da distribuição. Com todos devidamente avisados, as filas são organizadas, obedecendo as regras para evitar aglomerações.

– A prefeitura se mobilizou e não mediu esforços para que não fosse interrompido o fornecimento de alimentos saudáveis para os alunos da rede municipal e para prestar um suporte pontual neste momento atípico de pandemia. Já que o melhor foi a suspensão das aulas, a alimentação continua sendo reforçada. Toda a equipe responsável pela distribuição também está de parabéns, evitando as aglomerações e fazendo o bem – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Os kits foram entregues nos meses de abril e maio. A remessa de junho começa na próxima segunda-feira, dia 22, Cerca de 3 mil famílias serão beneficiadas só neste dia, com entregas nas escolas: CMEI Angela Maria Lima, E.M. Esther Politi, E.M. Clotilde de Souza Ferreira, E.M. Professor Carlinhos, E.M. Servidora Hilda, C.M. Parque Embaixador, E.M. Jardim das Acácias, C.M. José Roberto Sampaio. E.M. Geraldo da Cunha e E.M. Noel de Carvalho.