Alunos de Angra produzem livros com experiências da Bienal do Livro

Angra dos Reis – A ida de alunos dos 5º e 9º anos das escolas municipais de Angra à Bienal do Livro 2023 rendeu a produção de dois livros em cujas páginas compartilham suas experiências durante o evento literário. Segundo a prefeitura, a atividade foi desenvolvida dentro de sala de aula por alunos da Escola Municipal Prefeito Toscano de Brito, localizada na Gamboa do Belém.

Todos os estudantes da turma ajudaram na produção de dois livros que compartilham suas experiências durante o evento literário. Junto a isso, os alunos também adquiriram o livro ‘Jeremias: Pele’, de Rafael Calça, para usarem em um projeto escolar de discussão de racismo e bullying.

“Nas semanas que antecederam a Bienal, nós realizamos pesquisas sobre os livros de interesse dos nossos alunos. A partir disso, chegamos ao livro que todos iriam comprar no evento, o ‘Jeremias: Pele’. Este livro entrou para o nosso projeto sobre o bullying, que trabalhamos durante todo o ano. Essa experiência da Bienal proporcionou uma grande emoção e alegria para os nossos alunos. Foi algo ímpar “, avaliou Sabrina Oliveira, professora do 5º ano da E. M. Prefeito Toscano de Brito.

Nos livros ilustrados e escritos pelas crianças estão as experiências de cada uma delas ao percorrerem os pavilhões da Bienal do Livro 2023, no Riocentro. Desde o momento em que saíram de Angra, passando pelas visitas aos estandes das editoras, as compras dos livros, o intervalo para o lanche até o retorno ao ônibus.

Um dos livros, intitulado ‘501 em: As Aventuras na Bienal 2023’, apresenta em cada página ilustrações em quadrinhos criadas por um aluno da turma. O outro livro, chamado ‘O que vivi na Bienal 2023’, possui relatos escritos que foram posteriormente diagramados em computador pela professora Sabrina Oliveira.

Com o livro ‘Jeremias: Pele’, os alunos e suas professoras realizaram rodas de conversa para discutir os desafios enfrentados pelo personagem criado por Maurício de Sousa, autor da ‘Turma da Mônica’.

A trama gira em torno de Jeremias, um jovem que vivencia uma transformação significativa em sua vida ao confrontar o preconceito racial pela primeira vez. Ele busca apoio de seus pais para compreender a natureza do racismo e, ao experimentá-lo de maneira dolorosa e injusta, aprende com eles a encontrar a determinação para combater a discriminação e, acima de tudo, a sentir orgulho de sua própria identidade racial, lutando pelo seu espaço na sociedade.

“Fizemos uma redação comentando sobre o livro ‘Jeremias: Pele’ e como ele nos ajuda a conscientizar sobre o bullying e suas consequências, como a depressão. Ninguém merece passar por isso”, disse a aluna Ariel Silva de Melo, de 10 anos.