Alunos de Barra Mansa participam de palestra sobre o novo coronavírus

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 17:03 horas

Programa Saúde nas Escolas (PSE) leva palestras sobre a doença em diversas unidades de ensino nas próximas semanas

Barra Mansa– Os alunos da rede pública municipal de ensino de Barra Mansa estão sendo conscientizados sobre o novo coronavírus (COVID-19), através de palestras que buscam orientar e esclarecer sobre a transmissão da doença. As palestras foram iniciadas nesta segunda-feira (09), no Ciep 054 Maria José Machado de Carvalho, no bairro Vila Maria.

Participaram das atividades nove turmas com alunos do 6º ao 9º ano. Durante a conversa, foi destacada a necessidade de evitar certos hábitos, como contato físico. A iniciativa é das Secretarias de Saúde e Educação. A enfermeira e palestrante, Eveline Cristine de Paula Mesquita, avaliou a conversa como produtiva.

– Foi muito interativo. Eles demonstraram muito interesse. Passamos para os alunos a importância de lavar as mãos constantemente e de forma correta, o uso correto do álcool gel e pontuando que eles devem ser utilizados com as mãos limpas – frisou Eveline.

A diretora do Ciep, Maria José de Andrade Alves, salientou que as orientações são essenciais para as pessoas saberem como agir e que é fundamental multiplicar essa mensagem.

– Temos que ter conhecimento para ajudar nossa comunidade a se prevenir e não compartilhar informações errôneas – ressaltou.

A proposta das secretarias é que atividades aconteçam durante as próximas semanas na maioria das escolas públicas do município. A ação é desenvolvida pelo Programa Saúde nas Escolas (PSE).

Coronavírus

Segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil apresenta 663 casos suspeitos do COVID-19, sendo 25 confirmados, outros 632 casos no país já foram descartados. No Estado do Rio de Janeiro já são três pacientes diagnosticados, sendo um em Barra Mansa.