Alunos de Direito do UniFOA contam agora com simulador de processo eletrônico

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 18:35 horas

Volta Redonda – O curso de Direito do UniFOA dispõe agora de um simulador para as aulas teóricas e também para as aulas práticas do NJP (Núcleo de Prática Jurídica). O novo recurso foi criado por meio de uma parceria com o curso de Sistemas de Informação, utilizando um PIT (Programa de Iniciação Tecnológica).

O Simulador do Processo eletrônico do UniFOA é baseado no sistema do TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro). Atualmente todo o processo judicial tramita por meio eletrônico e cada Tribunal tem seu sistema.

Por meio do simulador, os alunos ficam habilitados a manusear os autos digitais, experimentando todas as fases do processo eletrônico, seja no primeiro ou no segundo grau de jurisdição. O projeto é inovador porque faz uso da tecnologia, aproximando muito mais os alunos da realidade que enfrentarão na vida profissional.

Segundo a coordenadora do curso de Direito, Daniele Amaral, com a nova ferramenta, a instituição se destaca diante das novas metodologias de ensino.

– A palavra é inovação e incentivo para a qualificação do ensino e do aluno, que será posto no mercado de trabalho com mais uma experiência, ou seja, mais capacitado para o trabalho – pontuou a professora.