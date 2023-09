Alunos de escola municipal de Volta Redonda fazem plantio de mudas de Pau-brasil

Volta Redonda – Para comemorar o Dia da Árvore, celebrado dia 21 de setembro, alunos da Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no bairro Roma, em Volta Redonda, fizeram nessa quinta-feira (21) o plantio de mudas de Pau-brasil (Paubrasilia echinata). A ação também marcou o início do projeto de Lei Nº 168/2023, do vereador Paulinho AP, que autoriza o Poder Executivo a plantar pelo menos uma espécie nativa da Mata Atlântica em todas as escolas municipais.

A Prefeitura de Volta Redonda adquiriu 300 mudas de Pau-Brasil, que serão plantadas ao longo dos próximos dias em 100 escolas da rede municipal, ou em locais próximos.

“O Pau-brasil é uma árvore histórica que nossos alunos precisam de fato conhecer, até saber para que serve, pois é do início do nosso Brasil. A gente sabe que em algumas escolas não haverá espaço para o plantio, então a árvore poderá ser plantada na comunidade: numa praça, em um lugar público, levando esses alunos para o plantio para que eles possam acompanhar o crescimento e trabalhar a história do Pau-brasil”, disse a diretora do Departamento Pedagógico da SME (Secretaria Municipal de Educação), Valéria Augusta, que acompanhou o primeiro plantio feito nesta quinta-feira.

O autor do projeto, vereador Paulinho AP, que também acompanhou o plantio, celebrou a ação que une educação e meio ambiente. “A ideia do projeto surgiu de uma conversa com um amigo, o Leopoldo, meu vizinho. É uma forma de demonstrar a importância histórica da árvore para o nosso país. Levei ao prefeito Neto, ele adorou a ideia e colocamos isso em Lei, e vai ser cumprido. A Câmara, assim como a prefeitura, está sempre pensando no meio ambiente, no futuro da cidade. E nada melhor do que garantir o futuro com moradores que sabem a importância do meio ambiente”, disse Paulinho.

E antes mesmo de fazer o plantio da espécie nativa da Mata Atlântica, muitos alunos estudaram sobre a árvore, como foi o caso de Wiken Hosken, de 15 anos, do 9º ano do Ensino Fundamental. Ele disse que é gratificante fazer parte de um projeto como este.

“É algo bem simbólico participar desse Dia da Árvore fazendo o plantio de Pau-Brasil, que logo após ter entrado na lista das espécies em extinção, em 2004, a madeira só pode ser usada para a fabricação de arco de violino (o Pau-brasil está na preferência dos músicos especialmente no que diz respeito à vibração do instrumento). A árvore é algo bem importante para os seres humanos. Boa parte da reserva de água vem delas, assim como a regulação da umidade do ar.”, comentou o jovem.

“É uma iniciativa que desenvolve um pensamento crítico aos nossos alunos, assim como o respeito à história do Brasil e ao meio ambiente. O projeto vai levar essas mudas a todas as escolas e sem dúvidas, além do ganho ambiental, há um benefício pedagógico, pois ensina esses estudantes”, considerou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

O Pau-brasil

O Pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses, quando chegaram aqui, no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi extinta. O trabalho de derrubada da árvore era realizado pelos indígenas com base no escambo.

A árvore pode alcançar até 15 metros de altura e é conhecida por ter galhos com espinhos. No século XVI, a árvore ganhou importância, porque sua madeira era usada na construção de objetos. Mas a real importância do Pau-brasil derivava da resina vermelha encontrada na madeira e que era utilizada na produção de um corante que tingia tecidos.

“Começamos com as mudas do Pau-brasil, mas queremos ampliar o plantio na cidade. A ideia é plantar por toda Volta Redonda uma árvore para cada aluno de escolas da rede municipal. Vamos plantar 36 mil árvores e será um projeto que vai acontecer todos os anos”, acrescentou o prefeito Antonio Francisco Neto.