Alunos de escola municipal vão representar Resende no Torneio Brasil de Robótica

Resende – No próximo sábado e domingo (dias 9 e 10, respectivamente), alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves, localizada no Surubi, levarão o nome da cidade para o Torneio Brasil de Robótica, que acontece neste fim de semana em Brasília.

A equipe Little Fish Lego, composta por nove alunos (com idades entre nove e dez anos, do quarto e quinto anos), alcançou o terceiro lugar na competição estadual/regional em Resende, no mês de outubro, com a proposta ‘Lixeira inteligente em defesa da vida aquática’. Eles competiram com 38 equipes.

Segundo a prefeitura, a administração municipal vai custear todo o transporte, hospedagem, alimentação e material dos alunos nesta viagem, bem como dos quatro profissionais que os acompanharão: duas diretoras, uma professora e a coordenadora de projetos da Secretaria de Educação, Sabrina Ticon.

A conquista se tornou possível graças a parceria entre a prefeitura de Resende e a Escola Sesi, que, juntos, atuaram em diferentes frentes para impulsionar a participação dos alunos da rede pública municipal. Além de fornecer o material e a orientação essenciais, a Escola Sesi também promoveu a capacitação de 27 professores municipais para que eles pudessem repassar os ensinamentos aos alunos e, assim, viabilizar o projeto.

“Os alunos da rede municipal de ensino representarão toda a cidade e os demais alunos de Resende em Brasília. Incentivar o desenvolvimento científico e de engenharia nos jovens proporciona uma nova visão de futuro e diferentes possibilidades no mercado de trabalho a longo prazo. É com muita gratidão e orgulho que prestamos auxílio nesta viagem. Eles já são vitoriosos em qualquer que seja a classificação”, finalizou Rosa Frech, secretária de Educação de Resende.