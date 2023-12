Alunos de quatro escolas voltam a ter aula em Angra nesta terça (12)

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis informou que as aulas voltarão ao normal nesta terça-feira (12) nas escolas E. M. Maria Hercília C. de Castro (Vila Velha), E.M. Morada do Bracuhy (Bracuí) e E. M. Ângelo Jerônimo (Ariró), que já passaram por limpeza e reparos.

Os alunos da E. M. Pref. José Luiz Ribeiro Reseck, que está funcionando como abrigo, passarão a estudar temporariamente na E. M. Cacique Cunhambebe, que tem espaço físico suficiente para receber os alunos da outra unidade. As duas escolas ficam no bairro do Frade.

Em seis unidades da rede pública municipal, as atividades pedagógicas seguem suspensas: duas no Frade, que estão servindo de abrigo (CEMEI Sergio Louzada Tavares e E.M. Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral); e uma no Bracuí, que está funcionando como ponto de distribuição de doações (CEMEI Julia Moreira da Silva).

As escolas que continuam fechadas para serviço de limpeza e reparos são: CEMEI Professora Silvana Helena (Bracuí) e E.M. Áurea Pires da Gama (Bracuí).

Também não haverá aula na E. M. Francisco de A. Oliveira Diniz, no Sertão do Bracuí, cujo acesso está bloqueado.

Todas as demais escolas municipais funcionarão normalmente. Um novo boletim informativo sobre a situação da rede pública municipal de ensino será divulgado no fim da tarde de amanhã.