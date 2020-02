Alunos do Cemei da Banqueta recebem kit de higiene bucal

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 14:37 horas

Os 244 estudantes receberam escova e pasta de dente, além de orientações para uma escovação correta

Angra dos Reis– Os 244 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) do Vale da Banqueta receberam da prefeitura kits de higiene bucal, contendo escova e pasta de dente, além de orientações importantes para o cuidado com os dentinhos.

A ação que ocorreu na terça-feira (10) contou com a presença dos profissionais da educação que atuam na unidade e pais dos alunos, e foi acompanhada pelo prefeito Fernando Jordão, pelo secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli e pela coordenadora do Centro Odontológico, Dra Mônica Mattos.

– A saúde bucal faz parte da educação, por isso nosso objetivo é levar a saúde para dentro das escolas municipais. Mas, para que tenhamos sucesso, precisamos contar com o apoio da família das crianças, mantendo os mesmos cuidados dentro de casa – orientou a coordenadora do Centro Odontológico aos pais presentes.

O kit de higiene bucal vai ser distribuído também em outras unidades de educação, como explicou o secretário de Saúde, para que as crianças não enfrentem problemas dentários futuramente.

– O objetivo é evitar que as crianças enfrentem dores de dente ou mesmo tenham que extrair os dentes na idade avançada. Para isso é que estamos investindo na saúde bucal no início da vida escolar dos nossos alunos – explicou.

Após conversar com os pais e profissionais e entregar os kits para os alunos do Cemei Vale da Banqueta, o prefeito Fernando Jordão refletiu que, embora pequena, a ação simboliza o plantio de uma boa semente para o futuro.

– A prefeitura está fazendo a sua parte, mas é muito importante que a família de prosseguimento a estes cuidados dentro de casa. Isso vai garantir um futuro muito mais saudável para estas crianças – finalizou.