Alunos plantam verduras em horta de escola em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de novembro de 2022, 11:58 horas

Resende- Com o objetivo de enriquecer ainda mais a merenda oferecida na unidade escolar, alunos da Escola Municipal Roberto Silveira, em Resende, plantaram na tarde da última sexta-feira, 18, mudas de verduras na horta da escola.

A ação também serviu para incentivar o cultivo e o consumo de alimentos saudáveis dentro da unidade.

De acordo com a direção da escola, durante a ação deu para perceber que os alunos se divertiram bastante plantando as mudas na horta, além de demonstrarem bastante interesse em ajudar. “Agora além do plantio, os alunos também ajudam a cuidar da horta e participam da colheita”, ressaltou um dos professores.