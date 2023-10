AMARS promove festa para crianças e famílias do Recanto do Sol

Barra Mansa – Cerca de 100 crianças do Recanto do Sol e de bairros vizinhos participaram da Festa da Criança, promovida pela Associação dos Moradores e Amigos do bairro Recanto do Sol (AMARS), de Barra Mansa, no dia 22 de outubro.

“Queríamos realizar um momento especial para as crianças e as famílias comemorando o seu dia e ainda homenageando as famílias”, revelou o presidente da AMARS, Giliade Lima.

De acordo com o presidente, o intuito do evento foi o de promover a união dos moradores e amigos do bairro, investindo no bem estar, com um momento de confraternização, diversão e alegria. “Ver a alegria estampada no olhar das famílias, de cada criança foi muito especial e gratificante. Valeu muito a pena”, frisou.

Os moradores do bairro ainda poderão contar com outras ações no bairro. “Realizaremos um bingo para arrecadar fundos para a manutenção do espaço físico da Associação de Moradores, onde já trocamos o telhado e agora faremos as melhorias internas, como pintura e troca de vidros das janelas”, contou Giliade. A Associação dos Moradores e Amigos do bairro Recanto do Sol (AMARS), fica na rua 3, nº 175, no bairro Recanto do Sol.