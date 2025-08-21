Angra abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Angra dos Reis – A Superintendência de Bem-Estar Animal de Angra dos Reis, abre a partir do dia 26 de agosto as vagas para castração gratuita de cães e gatos no mês de setembro. Podem ser castrados animais saudáveis de 3 meses a 8 anos de idade e que tenham tutores. As vagas são limitadas, e as inscrições serão feitas on-line, a partir das 10h, pelo link.

Para agendar as cirurgias, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal. As castrações serão feitas na sede do Bem-Estar Animal, na Praça Marquês de Tamandaré, S/Nº – Centro (entre a Secretaria de Educação e a praça Zumbi dos Palmares). Animais que estejam em um lar temporário também poderão ser castrados.

A castração é um dos métodos mais eficazes para reduzir o número de animais abandonados nas ruas e melhorar a qualidade de vida dos pets. Além disso, o procedimento pode prevenir doenças, como o câncer, e evitar comportamentos indesejados, como a marcação de território, reduzindo as brigas entre os animais.