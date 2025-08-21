quinta-feira, 21 agosto 2025
Fale conosco

Angra abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Inscrições serão feitas online a partir das 10h do dia 26 de agosto

by adrielly ribeiro

Angra dos Reis – A Superintendência de Bem-Estar Animal de Angra dos Reis, abre a partir do dia 26 de agosto as vagas para castração gratuita de cães e gatos no mês de setembro. Podem ser castrados animais saudáveis de 3 meses a 8 anos de idade e que tenham tutores. As vagas são limitadas, e as inscrições serão feitas on-line, a partir das 10h, pelo link.

Para agendar as cirurgias, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal. As castrações serão feitas na sede do Bem-Estar Animal, na Praça Marquês de Tamandaré, S/Nº – Centro (entre a Secretaria de Educação e a praça Zumbi dos Palmares). Animais que estejam em um lar temporário também poderão ser castrados.

A castração é um dos métodos mais eficazes para reduzir o número de animais abandonados nas ruas e melhorar a qualidade de vida dos pets. Além disso, o procedimento pode prevenir doenças, como o câncer, e evitar comportamentos indesejados, como a marcação de território, reduzindo as brigas entre os animais.

Você também pode gostar

Angra recebe novas áreas de lazer e restauração...

Feira do Amor retorna a Barra Mansa em...

Tentativa de homicídio no centro de Barra Mansa

Rota turística Ipiabas-Conservatória será lançada nesta sexta-feira

Angra divulga resultado de seleção para monitores de...

Barra do Piraí lança programa ‘Melhor Idade’

H.FOA anuncia início do atendimento pediátrico no Centro...

Luciana Alves empossa novos membros do Conselho da...

Educação em Tempo Integral de Resende entra em...

Resende promove vacinação antirrábica neste sábado (23)

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996