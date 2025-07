Angra abre o Agosto Lilás com evento sobre violência contra a mulher

Angra dos Reis – O mês símbolo de conscientização ao enfrentamento à violência contra mulher, conhecido como Agosto Lilás, começa na Costa Verde com um evento dedicado ao combate desse grave problema. Em parceria com a organização Livre de Assédio e a Prefeitura de Angra dos Reis, a Secretaria de Estado da Mulher promove nesta sexta-feira (1º), um encontro regional para a divulgação do treinamento do protocolo Não é Não! Respeite a Decisão, que tem como objetivo preparar profissionais que trabalham em espaços de entretenimento e lazer a identificar situações de risco e a como fazer a abordagem e o acolhimento correto às vítimas.