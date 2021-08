Angra abre processo seletivo para contratação de Docentes II

Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 16:39 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação de Angra dos Reis, publicou na sexta-feira, dia 06, a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de Docentes II, ou seja, professores que atuam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Todas as informações estão no Boletim Oficial nº 1.368, disponível no site www.angra.rj.gov.br.

Ao todo são oferecidas 25 vagas imediatas e cadastro de reserva, distribuídas nas seguintes disciplinas: Ciências (4), Educação Física (1), Espanhol (5 + 1 PNE) Geografia (5 + 1 PNE), História (1), Inglês (2), Matemática (3) e Português (2).

As inscrições deverão ser feitas, presencialmente, entre os dias 10 e 12 de agosto, na Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha, no Morro da Cruz, das 9h às 16h, mediante a apresentação de toda a documentação solicitada no edital. A divulgação do resultado final será no dia 24 de agosto, no Boletim Oficial da Prefeitura de Angra.

Os contratados terão carga horária semanal de 20 horas e a remuneração de R$ 3.239,06, podendo atuar em qualquer unidade da rede pública municipal de ensino, inclusive as localizadas na Ilha Grande.

O processo seletivo se dará por análise curricular, experiência profissional e terá validade de um ano a partir da publicação do edital, podendo ser prorrogado.

