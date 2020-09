Angra adia campanha de vacinação animal por conta das chuvas

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 09:36 horas

Angra dos Reis – Devido as chuvas em diversas localidades, a prefeitura de Angra, cancelou a campanha de vacinação antirrábica animal, que teria início nesta segunda-feira, (21). Uma nova data será divulgada em redes sociais, bem como a programação da vacinação por bairros. A campanha é destinada a cães e gatos saudáveis, com mais de três meses, que devem tomar a dose da vacina contra a raiva, que não tem cura e pode ser transmitida a humanos.

A imunização é gratuita, obrigatória, e importante para manter a doença sob controle. A campanha segue até novembro, e a equipe percorrerá os bairros da cidade durante este período. A divulgação da agenda será semanal, no site e redes sociais da prefeitura. O horário da campanha será de 9h às 13h.

Aqueles que preferirem, podem levar o animal para ser imunizado na Secretaria de Saúde, no Balneário, ligando antes para o telefone 24 3377- 4025 e agendando a vacinação. Vale ressaltar que as seringas e agulhas usadas na campanha são descartáveis e a expectativa é imunizar 20 mil animais em Angra dos Reis. A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. Lembramos que o uso da máscara para o condutor do animal é obrigatório.