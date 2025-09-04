Angra amplia Cemitério de Jacuecanga para atender demanda da comunidade

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis deu início às obras de ampliação do Cemitério de Jacuecanga. A ordem de serviço foi assinada na segunda-feira (1º), na Igreja da Santíssima Trindade, com a presença do prefeito Cláudio Ferreti, do secretário de Obras, Tiago Scatulino, da secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa Bedê, do pároco da Paróquia Santíssima Trindade, Padre Gilberto Stanisce, e dos vereadores Chapinha e Charles Neves.

O projeto prevê a construção de duas capelas mortuárias, 286 novas gavetas e 250 ossários, em uma área total de 950,50 m², dentro de um terreno de 2.593,33 m². O prazo estimado para conclusão das obras é de 270 dias.

“É importante enfatizar que a Prefeitura de Angra desapropriou esse terreno da antiga Brasfels, ou seja, colocou recurso público para a desapropriação. Assim, vamos fazer essa reforma e ampliar o cemitério de Jacuecanga”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Atualmente, o cemitério conta com 180 vagas de sepultamento e 483 guardas ossuárias, todas ocupadas. A secretária Thaisa Bedê destacou a importância da obra para a comunidade.

“Essa ampliação vai ser de suma importância porque vamos conseguir atender todos os munícipes e, principalmente, os moradores de Jacuecanga, que vão ter sua preferência”, disse ela.

Novo Cemei Mundo Colorido

Ainda em Jacuecanga, o prefeito e o secretário de Obras vistoriaram o espaço onde funcionará o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Mundo Colorido. O imóvel, cedido pela Associação de Moradores do Village, está passando por revitalização para atender as crianças da comunidade.

O Cemei terá área construída de 952,33 m² em um terreno de 1.238,40 m², incluindo recepção, sala administrativa, oito salas de aula, salas de recreação, cozinha, refeitório, banheiros comuns e banheiros acessíveis.

“Como sempre, a Prefeitura entrega para a população uma obra com qualidade impecável”, destacou o secretário Tiago Scatulino. A unidade terá capacidade para atender 400 crianças, entre 4 e 5 anos, divididas em dois turnos.