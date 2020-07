Angra amplia flexibilização e autoriza funcionamento de diversos setores

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 10:48 horas

Angra dos Reis – A prefeitura publicou novo decreto, com validade até 7 de agosto, com medidas de flexibilização de diversos setores, entre eles, prevendo o funcionamento de clubes, associações esportivas e afins. A regulamentação prevê ainda que os ônibus intermunicipais operem em dez horários diários. Nos shopping centers e centros comerciais, o horário de funcionamento estipulado é das 12h às 22h, com exceção dos serviços essenciais no interior desses estabelecimentos, que seguem mantendo o horário de funcionamento normal.

Atualmente, Angra dos Reis se encontra no cenário Amarelo – Alerta Máximo, com pontuação 5,00, do Plano de Condução Social na Covid-19. O instrumento foi criado pelo Gabinete de Crise da Secretaria de Saúde, com base em estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Panamericana de Saúde (OPAS), Fiocruz, UFRJ e UFF. A taxa de ocupação é de 27% (vinte e sete por cento) da totalidade de leitos municipais voltados a pacientes da Covid-19.

Obrigatório

É obrigatória a utilização de máscara facial ou face shield pelos associados em todas as áreas comuns, só sendo permitida a retirada durante as refeições, assim como para as equipes de limpeza e demais colaboradores, que também deverão utilizar luvas e outros equipamentos de proteção individual.

A entrada dos associados e colaboradores nesses ambientes só será permitida após a medição da temperatura corporal, utilizando termômetros infravermelhos. Caso seja apontada uma temperatura superior a 37,8ºC ou haja outro sintoma de contaminação, não será autorizada a entrada.

Também é obrigatória a disponibilização de álcool 70% em gel em pontos estratégicos, dispensadores de sabão líquido e de papel toalha descartável e lixeira com tampa sem acionamento manual nos banheiros e em locais próximos aos lavatórios, entre outras medidas que podem ser conferidas na íntegra no Boletim Oficial nº 1.200, disponível no site www.angra.rj.gov.br.