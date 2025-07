Angra anuncia chegada de novo laboratório para Hospital da Japuíba e SPAs

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis anunciou, nesta sexta-feira (18), que o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do município do município já contam com um novo laboratório – o Genlab, que assumiu os serviços de exames laboratoriais. A escolha se deu por dispensa eletrônica, que reuniu seis empresas de todo o país. O novo prestador já está responsável pela realização dos exames e pela entrega, o mais rápido possível, dos resultados de biópsias que estavam pendentes.

A substituição ocorreu após a Prefeitura suspender o contrato com o Laboratório Carrion, também vencedor de licitação, em razão de graves irregularidades na execução dos serviços, como atrasos na entrega de resultados de biópsias e falhas no fornecimento de insumos e na manutenção de equipamentos essenciais.

Entre os dias 7 e 12 de julho, o Laboratório Carrion deixou de fornecer materiais indispensáveis — como tubos de PCR e luvas de látex — e apresentou equipamentos danificados. O caso mais grave foi o da máquina de gasometria, fundamental para o atendimento de pacientes em estado crítico.

Apesar das notificações e das reiteradas tentativas de contato, a empresa não regularizou os serviços. Por isso, o Município registrou ocorrência na 166ª Delegacia de Polícia, solicitando a apuração das responsabilidades criminais, administrativas e civis, com anexação das provas das notificações e comunicações feitas à empresa.

A Secretaria de Saúde reteve ainda duas folhas de pagamento do Carrion para garantir que a Prefeitura disponha dos recursos necessários ao pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários. Em todo o processo, a Prefeitura manteve diálogo com os trabalhadores, que estão passando por processo seletivo para possível admissão pelo novo laboratório.