Angra: Casa de Cultura da Ilha Grande inaugura nova exposição

Angra dos Reis – A Casa de Cultura Constantino Cokotós, na Vila do Abraão, teve a última etapa da revitalização concluída e foi aberta para a população neste sábado (30). A exposição “No ritmo do mar — Constantino Cokotós, entre o leme e a sanfona”, em memória do marinheiro e sanfoneiro, referência na comunidade, reinaugurou o espaço.

A exposição traz objetos pessoais, retratos e depoimentos sobre a vida do mestre Constantino e a história da embarcação Tenente Loretti, como forma de homenageá-lo por sua generosidade e espírito de perseverança e paixão, que continuam a inspirar e a ressoar nos corações daqueles que o conheceram.

– Estou muito feliz em poder participar da entrega desse espaço e da inauguração dessa exposição linda. Essa homenagem ao nosso querido Constantino é muito importante, estou encantado com tudo que vi essa exposição. Lembrando que esse espaço aqui da Casa da Cultura é totalmente democrático para os moradores e fazedores de cultura da Ilha Grande. Um local de referência que agora também é mais um ponto turístico para os visitantes da Vila do Abraão – comentou o prefeito, Fernando Jordão, ao lado da deputada estadual Célia Jordão.

Para a família de Constantino Cokotós, toda a exposição e homenagem é motivo de muita alegria e gratidão.

– Quando surgiu a ideia dessa exposição em homenagem ao meu pai, ficamos muito horados. Meu pai foi um ícone na ilha e lembrando com muito carinho até hoje. Estamos muito emocionados de ver esse espaço ainda mais lindo. É importante, pois as pessoas que não chegaram a conhecer e só ouviram falar, agora na exposição podem ver e saber quem foi Constantino Cokotós. Estamos muitos gratos com esse momento – comentou Gerson Vieira Cokotós, filho de Constantino.

O espaço cultural é um símbolo da identidade e da memória coletiva dos habitantes locais, e passou por um processo abrangente de restauração e modernização. A revitalização incluiu a restauração de elementos arquitetônicos originais, como a fachada e os detalhes internos, que agora reluzem com nova vida. Toda a revitalização e a nova programação da Casa de Cultura Constantino Cokotós foram realizadas com a participação da comunidade, em um processo cooperativo entre a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura é Patrimônio, e população local.

– Entregamos hoje a segunda e última fase da Casa de Cultura Constantino Cokotós aqui na Vila do Abraão. Essa casa é muito importante para história de Angra dos Reis e em especial da Ilha Grande, pois leva o nome do comandante da embarcação mais emblemática do estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos muito contentes de poder entregar esse espaço totalmente renovado com uma exposição linda, cheia de detalhes, lembranças e histórias – ressaltou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

A Casa de Cultura Constantino Cokotós é um dos importantes equipamentos culturais restaurados pela Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra, que em 2023 também investiu na reforma e reabertura da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, o mais antigo equipamento público do interior do Rio de Janeiro, situado no Centro de Angra.

– Entregar a Casa da Cultura totalmente revitalizada é mais um lembrete de como Angra dos Reis se preocupa com a cultura e com os espaços culturais da cidade. Estamos muito felizes em saber que todas as políticas públicas estão sendo abraçadas, e com a cultura não é diferente. Estamos investindo para trazer o melhor para os fazedores de cultura e para a população de um modo geral – afirmou o secretário de Governo e Relações institucionais, Claúdio Ferreti.

Várias oficinas de captação de recursos e produção para espaços culturais; mentoria para oficinas integradas; mobilização da escola para visitas mediadas; mídias digitais; violão; introdução e princípios básicos de sonorização já estão agendadas para serem realizadas no próximo semestre, assim como muitas outras atividades que serão realizadas no espaço recém-inaugurado e revitalizado.