terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Angra celebra o Mês da Juventude com programação até o fim de agosto

Atividades gratuitas incluem eventos culturais, esportivos, cursos e ações de conscientização

by alice couto

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva de Juventude, promove a partir desta segunda-feira (11) a 31 de agosto, o Mês da Juventude, uma série de atividades gratuitas voltadas para a valorização, capacitação e integração dos jovens angrenses. Com o lema “Escuta, ação e transformação para a juventude angrense”, a programação reúne eventos culturais, esportivos, de formação profissional e de conscientização social.

A abertura ocorreu nesta segunda-feira (11), na Casa da Juventude, localizada na Rua Desembargador Altenfelder, nº 54, no Centro, com o “Fala Jovem”, programa que vai além da escuta, oferecendo serviços e atividades como recreação, videogame, dança, jiu-jitsu, apoio jurídico, corte de cabelo, oficinas do Instituto Gourmet e do Instituto Embelleze, além de atendimentos da Fundação Leão XIII e do CIEE, e aulas de defesa pessoal feminina.

A programação cultural incluiu músicas de Luiz Gonzaga, interpretadas pelo Grupo Primeiro Ato, set do DJ Lost e a formatura da turma do curso de dança, ministrado pela professora Camila Nelis.

“O Mês da Juventude é uma iniciativa para reafirmarmos nosso compromisso com os jovens de Angra, oferecendo espaços de escuta, capacitação e cultura, e, principalmente, criando oportunidades. Queremos que cada ação deste mês contribua para abrir portas, despertar talentos e fortalecer o papel da juventude na construção de uma cidade mais justa, inovadora e acolhedora para todos”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Entre os destaques da agenda, estão as palestras do Sebrae “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser empregado ou empregador?”, “Como Construir um Currículo Imbatível” e “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”, a Oficina de Defesa Pessoal Feminina, o Curso de Gastronomia no Instituto Gourmet, a palestra “Protagonismo Feminino Agosto Lilás”, o Teatro de Sinais, a Gaymada, o Dia do Estagiário com passeio às usinas nucleares, o ensaio fotográfico com estagiários, as seleções para vagas no McDonald’s, a conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”, a homenagem à juventude na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Café da Diversidade com Nanny People.

“O Mês da Juventude é mais do que uma celebração; é um espaço para dar voz aos jovens, apresentar oportunidades e fortalecer o protagonismo juvenil em nossa cidade. Queremos que cada atividade seja uma semente para um futuro melhor”, destacou o secretário executivo da Juventude, Maykon Renan.

Programação

Segunda-feira (11)

10h às 16h – Casa da Juventude, Centro

Programa Fala Jovem e formatura da turma do curso de dança

Terça-feira (12)

9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”

16h às 18h – Casa da Juventude, Centro

Oficina “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”

18h às 20h – Casa da Juventude, Centro

Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”

Quinta-feira (14)

18h – Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Homenagem à juventude

Sexta-feira (15)

19h – Quadra do Aterro do São Bento

Gaymada

Sábado (16)

15h às 20h30 – Nosso Estúdio (Angra Shopping)

Ensaio fotográfico com estagiários com o fotógrafo Rafael Simões (@rafaelsimoes.fotos)

Segunda-feira (18)

13h – Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2

Passeio com estagiários nas usinas pelo Dia do Estagiário

Quarta-feira (20)

19h – Tenda ENEL da FITA (Estacionamento do Cais de Santa Luzia)

Conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”

Quinta-feira (21)

9h30 – Casa da Juventude, Centro

Oficina de Defesa Pessoal Feminina

13h30 às 17h30 – Instituto Gourmet

Curso de Gastronomia

Segunda-feira (25)

9h – Escola Municipal Pedro Soares, Provetá

Palestra Protagonismo Feminino – Agosto Lilás

Terça-feira (26)

9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”

18 às 20h30 – Casa da Juventude, Centro

Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”

Quarta-feira (27)

Estádio Municipal Jair Toscano de Brito

Seleções para vagas no McDonald’s

Sexta-feira (29)

18h – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Teatro de Sinais (voltado a quem tem experiência em teatro)

Domingo (31)

10h às 12h – Casa da Juventude, Centro

Palestra Empoderamento Feminino – Agosto Lilás

15h – Casa da Juventude, Centro

Café da Diversidade com Nanny People

Você também pode gostar

Barra Mansa celebra Dia do Estudante com caminhada...

Voltaço inicia semana de treinamentos

Itatiaia leva Agosto Lilás ao Aeroclube de Resende

Mais de 3 mil cartelas foram trocadas no...

Saae de Barra Mansa inicia substituição e instalação...

Arraiá da Convivência reúne mais de mil pessoas...

Clubinho Sider promove Oficina de Guloseimas Fini para...

‘Pague Bem Menos’ alcança mais de 10 mil...

Itatiaia reforça combate à violência contra mulher com...

Pinheiral abre inscrições para cursos gratuitos em parceria...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996