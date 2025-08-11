Angra celebra o Mês da Juventude com programação até o fim de agosto

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva de Juventude, promove a partir desta segunda-feira (11) a 31 de agosto, o Mês da Juventude, uma série de atividades gratuitas voltadas para a valorização, capacitação e integração dos jovens angrenses. Com o lema “Escuta, ação e transformação para a juventude angrense”, a programação reúne eventos culturais, esportivos, de formação profissional e de conscientização social.

A abertura ocorreu nesta segunda-feira (11), na Casa da Juventude, localizada na Rua Desembargador Altenfelder, nº 54, no Centro, com o “Fala Jovem”, programa que vai além da escuta, oferecendo serviços e atividades como recreação, videogame, dança, jiu-jitsu, apoio jurídico, corte de cabelo, oficinas do Instituto Gourmet e do Instituto Embelleze, além de atendimentos da Fundação Leão XIII e do CIEE, e aulas de defesa pessoal feminina.

A programação cultural incluiu músicas de Luiz Gonzaga, interpretadas pelo Grupo Primeiro Ato, set do DJ Lost e a formatura da turma do curso de dança, ministrado pela professora Camila Nelis.

“O Mês da Juventude é uma iniciativa para reafirmarmos nosso compromisso com os jovens de Angra, oferecendo espaços de escuta, capacitação e cultura, e, principalmente, criando oportunidades. Queremos que cada ação deste mês contribua para abrir portas, despertar talentos e fortalecer o papel da juventude na construção de uma cidade mais justa, inovadora e acolhedora para todos”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Entre os destaques da agenda, estão as palestras do Sebrae “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser empregado ou empregador?”, “Como Construir um Currículo Imbatível” e “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”, a Oficina de Defesa Pessoal Feminina, o Curso de Gastronomia no Instituto Gourmet, a palestra “Protagonismo Feminino Agosto Lilás”, o Teatro de Sinais, a Gaymada, o Dia do Estagiário com passeio às usinas nucleares, o ensaio fotográfico com estagiários, as seleções para vagas no McDonald’s, a conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”, a homenagem à juventude na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Café da Diversidade com Nanny People.

“O Mês da Juventude é mais do que uma celebração; é um espaço para dar voz aos jovens, apresentar oportunidades e fortalecer o protagonismo juvenil em nossa cidade. Queremos que cada atividade seja uma semente para um futuro melhor”, destacou o secretário executivo da Juventude, Maykon Renan.

Programação

Segunda-feira (11)

10h às 16h – Casa da Juventude, Centro

Programa Fala Jovem e formatura da turma do curso de dança

Terça-feira (12)

9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”

16h às 18h – Casa da Juventude, Centro

Oficina “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”

18h às 20h – Casa da Juventude, Centro

Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”

Quinta-feira (14)

18h – Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Homenagem à juventude

Sexta-feira (15)

19h – Quadra do Aterro do São Bento

Gaymada

Sábado (16)

15h às 20h30 – Nosso Estúdio (Angra Shopping)

Ensaio fotográfico com estagiários com o fotógrafo Rafael Simões (@rafaelsimoes.fotos)

Segunda-feira (18)

13h – Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2

Passeio com estagiários nas usinas pelo Dia do Estagiário

Quarta-feira (20)

19h – Tenda ENEL da FITA (Estacionamento do Cais de Santa Luzia)

Conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”

Quinta-feira (21)

9h30 – Casa da Juventude, Centro

Oficina de Defesa Pessoal Feminina

13h30 às 17h30 – Instituto Gourmet

Curso de Gastronomia

Segunda-feira (25)

9h – Escola Municipal Pedro Soares, Provetá

Palestra Protagonismo Feminino – Agosto Lilás

Terça-feira (26)

9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”

18 às 20h30 – Casa da Juventude, Centro

Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”

Quarta-feira (27)

Estádio Municipal Jair Toscano de Brito

Seleções para vagas no McDonald’s

Sexta-feira (29)

18h – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba

Teatro de Sinais (voltado a quem tem experiência em teatro)

Domingo (31)

10h às 12h – Casa da Juventude, Centro

Palestra Empoderamento Feminino – Agosto Lilás

15h – Casa da Juventude, Centro

Café da Diversidade com Nanny People