Angra celebra o Mês da Juventude com programação até o fim de agosto

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva de Juventude, promove a partir desta segunda-feira (11) a 31 de agosto, o Mês da Juventude, uma série de atividades gratuitas voltadas para a valorização, capacitação e integração dos jovens angrenses. Com o lema “Escuta, ação e transformação para a juventude angrense”, a programação reúne eventos culturais, esportivos, de formação profissional e de conscientização social.
A abertura ocorreu nesta segunda-feira (11), na Casa da Juventude, localizada na Rua Desembargador Altenfelder, nº 54, no Centro, com o “Fala Jovem”, programa que vai além da escuta, oferecendo serviços e atividades como recreação, videogame, dança, jiu-jitsu, apoio jurídico, corte de cabelo, oficinas do Instituto Gourmet e do Instituto Embelleze, além de atendimentos da Fundação Leão XIII e do CIEE, e aulas de defesa pessoal feminina.
A programação cultural incluiu músicas de Luiz Gonzaga, interpretadas pelo Grupo Primeiro Ato, set do DJ Lost e a formatura da turma do curso de dança, ministrado pela professora Camila Nelis.
“O Mês da Juventude é uma iniciativa para reafirmarmos nosso compromisso com os jovens de Angra, oferecendo espaços de escuta, capacitação e cultura, e, principalmente, criando oportunidades. Queremos que cada ação deste mês contribua para abrir portas, despertar talentos e fortalecer o papel da juventude na construção de uma cidade mais justa, inovadora e acolhedora para todos”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.
Entre os destaques da agenda, estão as palestras do Sebrae “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser empregado ou empregador?”, “Como Construir um Currículo Imbatível” e “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”, a Oficina de Defesa Pessoal Feminina, o Curso de Gastronomia no Instituto Gourmet, a palestra “Protagonismo Feminino Agosto Lilás”, o Teatro de Sinais, a Gaymada, o Dia do Estagiário com passeio às usinas nucleares, o ensaio fotográfico com estagiários, as seleções para vagas no McDonald’s, a conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”, a homenagem à juventude na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Café da Diversidade com Nanny People.
“O Mês da Juventude é mais do que uma celebração; é um espaço para dar voz aos jovens, apresentar oportunidades e fortalecer o protagonismo juvenil em nossa cidade. Queremos que cada atividade seja uma semente para um futuro melhor”, destacou o secretário executivo da Juventude, Maykon Renan.
Programação
Segunda-feira (11)
10h às 16h – Casa da Juventude, Centro
Programa Fala Jovem e formatura da turma do curso de dança
Terça-feira (12)
9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba
Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”
16h às 18h – Casa da Juventude, Centro
Oficina “Currículo Campeão: Seu Passaporte para Oportunidades!”
18h às 20h – Casa da Juventude, Centro
Palestra Sebrae – “Minha Carreira em Minhas Mãos: Ser Empregado ou Empregador?”
Quinta-feira (14)
18h – Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Homenagem à juventude
Sexta-feira (15)
19h – Quadra do Aterro do São Bento
Gaymada
Sábado (16)
15h às 20h30 – Nosso Estúdio (Angra Shopping)
Ensaio fotográfico com estagiários com o fotógrafo Rafael Simões (@rafaelsimoes.fotos)
Segunda-feira (18)
13h – Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2
Passeio com estagiários nas usinas pelo Dia do Estagiário
Quarta-feira (20)
19h – Tenda ENEL da FITA (Estacionamento do Cais de Santa Luzia)
Conclusão da oficina de teatro com o espetáculo “Gonzaga, Baião para Todos”
Quinta-feira (21)
9h30 – Casa da Juventude, Centro
Oficina de Defesa Pessoal Feminina
13h30 às 17h30 – Instituto Gourmet
Curso de Gastronomia
Segunda-feira (25)
9h – Escola Municipal Pedro Soares, Provetá
Palestra Protagonismo Feminino – Agosto Lilás
Terça-feira (26)
9h30 às 11h30 – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba
Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”
18 às 20h30 – Casa da Juventude, Centro
Palestra Sebrae: “Como Construir um Currículo Imbatível”
Quarta-feira (27)
Estádio Municipal Jair Toscano de Brito
Seleções para vagas no McDonald’s
Sexta-feira (29)
18h – Secretaria Executiva do Parque Mambucaba
Teatro de Sinais (voltado a quem tem experiência em teatro)
Domingo (31)
10h às 12h – Casa da Juventude, Centro
Palestra Empoderamento Feminino – Agosto Lilás
15h – Casa da Juventude, Centro
Café da Diversidade com Nanny People