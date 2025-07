Angra continua com obras para democratização de abastecimento de água

Angra dos Reis – O programa Mais Água da Prefeitura de Angra dos Reis, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura, continua em vigor para concluir uma das maiores obras de abastecimento da história do município.

O projeto prevê a implantação de um novo sistema por gravidade para conduzir a água do Cabo Severino, localizado na serra acima da Banqueta, até o Monte de Orações, no Morro da Cruz, com nove quilômetros de uma rede adutora de 400 milímetros, passando pelo bairro Areal.

“A água será captada no Cabo Severino e aduzida por nove quilômetros até o ponto de tratamento, no alto do Morro da Cruz. De lá, será distribuída para a Grande Japuíba, região central da cidade e Sapinhatubas. Estamos utilizando a engenharia a nosso favor: trazendo água de uma cota de 192 metros para 145 metros, o que garante pressão adequada, abastecimento eficiente e qualidade”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti, durante visita às obras nesta quinta-feira, 24 de julho.

Na próxima semana, está previsto o início da construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos reservatórios, com capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de litros, também no alto do Morro da Cruz. O novo sistema contará com três ramais principais, que atenderão diferentes regiões da cidade: o primeiro abastecerá a parte baixa, como Centro, Balneário, Palmeiras e arredores; o segundo atenderá a parte alta, incluindo Sapinhatubas, Morro da Glória, Peres e demais morros; e o terceiro será responsável pelo abastecimento da Grande Japuíba.

Até o momento, 2,5 quilômetros de tubulação já foram distribuídos ao longo do traçado, com cerca de 200 metros instalados. Todo o material já foi adquirido e aproximadamente dois quilômetros de tubos estão em estoque. A expectativa é que, até o fim do mês, os nove quilômetros estejam completamente estocados.

A execução da obra foi dividida em três frentes de trabalho: Monte de Orações até o Areal; Areal até a Banqueta, onde está sendo aberta uma nova estrada; e Banqueta até o Cabo Severino, ponto de captação da água.

“As equipes estão atuando prioritariamente nos pontos mais altos e estratégicos, por serem áreas mais suscetíveis a interrupções em dias de chuva. No Areal, por exemplo, os trabalhos seguem à margem da vala, o que permite continuidade mesmo em tempo instável”, explicou o secretário de Infraestrutura, Alan Bernardo.

“Projetado para operar majoritariamente por gravidade, o novo sistema terá baixo custo operacional, fácil manutenção e levará mais segurança hídrica à população.

“Como engenheiro e prefeito, fico muito feliz de ver um projeto desse porte sendo executado com tanta precisão. Essa obra vai garantir água para o Centro, Japuíba e Sapinhatubas durante oito a nove meses do ano. Nos meses de menor volume, entrará o reforço do Ariró, obra que será executada na segunda etapa do programa Mais Água em Angra”, finalizou o prefeito Cláudio Ferreti.

MAIS ÁGUA EM ANGRA

O programa Mais Água em Angra contempla diversas ações, em andamento e já concluídas, para garantir segurança hídrica e qualidade no abastecimento da população. Entre as intervenções finalizadas, estão a revitalização e o desassoreamento da barragem do Pedrão, na Sapinhatuba 1, e o desassoreamento da barragem da Banqueta.

Também estão em fase final obras como a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Bracuí, a nova rede adutora da Gamboa do Belém e melhorias na captação, com a implementação de filtros na Monsuaba.

O programa ainda prevê grandes projetos que contemplarão outras regiões da cidade, como: melhoria na captação do Parque Mambucaba; ampliação e modernização da barragem da Banqueta; construção de uma ETA e desassoreamento da barragem de Jacuecanga; construção de ETA no sistema do Grataú; melhoria na captação e construção de Estação Elevatória de Água na Vila do Abraão; e melhoria da barragem do Belém, com obras de drenagem, pavimentação e implementação de um novo sistema de distribuição de água em 70 ruas da Itinga.