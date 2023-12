Angra decreta situação de emergência devido às fortes chuvas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis decretou às12h30, deste sábado (9), situação de emergência, em função dos danos causados pelas fortes chuvas que caíram no município (250 mm em 24 horas). Há mais de 15 horas, as equipes da Prefeitura estão nas ruas com todo o suporte de maquinário e trabalhadores para limpeza e desobstrução das vias, além de prestar apoio à população.

No momento, há 297 pessoas abrigadas na Escola Municipal José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro do Frade. Elas estão recebendo suporte das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação. Outras 15 pessoas estão abrigadas na E.M. Regina Célia, no Morro do Carmo.

DOAÇÕES

A Prefeitura de Angra está recebendo doações para as famílias desabrigadas. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençois e alimentos não perecíveis, além de ração para pets, podem ser entregues até às 17h na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário (Arquivo da Prefeitura).

CHUVAS

As chuvas, combinadas com a maré cheia, causaram inundação no Bracuí, com a água atingindo três metros de altura em alguns pontos. Um casal de idosos que estava em um asilo privado no bairro morreu. No momento, há 304 pessoas desabrigadas em Angra.