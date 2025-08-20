quarta-feira, 20 agosto 2025
Angra divulga resultado de seleção para monitores de educação especial

Seleção ofereceu 82 vagas imediatas para atender escolas do continente e das ilhas

by alice couto

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis divulgou na terça-feira (19), no Boletim Oficial do município, o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/PMAR, que ofereceu 82 vagas imediatas para monitores de educação especial, para escolas no continente e nas ilhas, e 265 vagas para cadastro de reserva.

O resultado completo pode ser conferido na página 10, da edição nº 2.192 do Boletim Oficial, disponível no site da Prefeitura: www.angra.rj.gov.br. A iniciativa teve como objetivo suprir demandas emergenciais e futuras da rede municipal de ensino, garantindo suporte pedagógico especializado aos alunos que necessitam de acompanhamento. A remuneração do cargo é de R$ 2.146,28, com carga horária de 35 horas semanais, além de benefícios como vale-alimentação/refeição e convênio saúde.

A seleção ocorreu em etapa única, por meio de avaliação de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência dos candidatos em cursos e atividades ligadas à educação especial. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração municipal.

