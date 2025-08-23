sábado, 23 agosto 2025
Angra divulga resultado final do processo para monitores de educação especial

Processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação conforme necessidade da gestão

by Agatha Amorim

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis divulgou nesta sexta-feira (22) o resultado final do processo seletivo de monitores de educação especial. A lista está disponível no Boletim Oficial do Município nº 2.195, publicado no site oficial da prefeitura: www.angra.rj.gov.br.

O Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/PMAR oferece 82 vagas imediatas para monitores em escolas do continente e das ilhas, além de 265 vagas para cadastro de reserva. O objetivo é atender demandas emergenciais e futuras da rede municipal de ensino, garantindo suporte pedagógico especializado a alunos com necessidades de acompanhamento.

O cargo oferece remuneração de R$ 2.146,28 para carga horária de 35 horas semanais, com benefícios como vale-alimentação ou refeição e convênio de saúde.

A seleção ocorreu em etapa única, por meio de avaliação de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência dos candidatos em cursos e atividades ligadas à educação especial. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade da administração municipal.

