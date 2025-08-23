Angra divulga resultado final do processo para monitores de educação especial

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis divulgou nesta sexta-feira (22) o resultado final do processo seletivo de monitores de educação especial. A lista está disponível no Boletim Oficial do Município nº 2.195, publicado no site oficial da prefeitura: www.angra.rj.gov.br.

O Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/PMAR oferece 82 vagas imediatas para monitores em escolas do continente e das ilhas, além de 265 vagas para cadastro de reserva. O objetivo é atender demandas emergenciais e futuras da rede municipal de ensino, garantindo suporte pedagógico especializado a alunos com necessidades de acompanhamento.

O cargo oferece remuneração de R$ 2.146,28 para carga horária de 35 horas semanais, com benefícios como vale-alimentação ou refeição e convênio de saúde.

A seleção ocorreu em etapa única, por meio de avaliação de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência dos candidatos em cursos e atividades ligadas à educação especial. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade da administração municipal.