Angra divulga turismo em evento no Maranhão

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 10:45 horas

Angra dos Reis – A Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra intensificou as ações para divulgação dos atrativos da cidade, entre elas a Ilha Grande (Patrimônio Natural da Humanidade), aos turistas nacionais e internacionais. Para fomentar o setor integrantes da pastas e o prefeito Fernando Jordão participaram do 8º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial – Turismo no cenário pós-pandemia: a riqueza do Brasil.

O evento, que aconteceu de 9 a 11 de dezembro, em São Luís, no Maranhão, ocorreu no Complexo Fábrica Santa Amélia/ Universidade Federal do Maranhão, e teve como objetivo destacar o Patrimônio Cultural e Natural como ativo para o desenvolvimento.