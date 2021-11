Angra dos Reis abre programação de Natal no próximo dia 23

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:53 horas

Vila encantada ficará aberta à visitação até dia 6 de janeiro

Angra dos Reis – A magia do Natal já está presente nas ruas de Angra dos Reis e será intensificada a partir da próxima semana, quando começa a programação do “Natal Luz e Arte 2021”, preparada pela prefeitura. A abertura acontece na terça-feira (23), às 18h, com a inauguração da aguardada Vila Noel, na Praça General Osório, no Centro, seguida da apresentação da Angra Harmony Orquestra.

A vila encantada onde vivem o Papai Noel, Mamãe Noel e seus ajudantes ficará aberta à visitação até 6 de janeiro, durante todo o dia, mas o Bom Velhinho estará a postos para receber os visitantes das 18h às 22h. De sexta-feira a domingo talentosos artistas locais vão se apresentar, incluindo os alunos do projeto Musicalizando. Nos outros dias haverá som mecânico com músicas natalinas. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro a Casa do Papai Noel não funcionará.

– A cultura está muito fortalecida nesta gestão do prefeito Fernando e do secretário de Governo, Claudio Sírio. Eu respiro política e tenho tido todo apoio do governo em minhas ações. E no Natal Luz e Arte não está sendo diferente. Estamos fortalecendo a classe artística local, usando nossas pratas da casa para se apresentarem nesse fim de ano. O Natal é pura arte, Angra é pura cultura. O resultado não poderia ser outro: sucesso – afirmou o secretário-executivo de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, cuja pasta está organizando o Natal Luz e Arte junto com a Secretaria Executiva de Parques e Jardins.

Como já aconteceu em anos anteriores, próximo à Vila Noel será montado o Mercado de Natal, com a presença de artesãos locais vendendo seus produtos, sempre a partir das 18h. Para garantir mais comodidade aos visitantes, diariamente, a partir das 16h, a Rua do Comércio será fechada para o trânsito de veículos do trecho em frente à Praça General Osório. O estacionamento no local estará proibido de 23 de novembro a 06 de janeiro.

O clima natalino não ficará concentrado somente na região central da cidade. Oito bairros, incluindo a Vila do Abraão, na Ilha Grande, estão recebendo enfeites e muitas luzes, por meio de uma parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade / Secretaria Executiva de Obras, e o Consórcio Luz de Angra. Os prédios históricos e algumas praças também farão parte da festa natalina.

– A iluminação natalina e toda a programação especial que preparamos para o Natal têm o objetivo de encantar e levar esperança e alegria a todos depois de um 2020 tão difícil, com isolamento e tristeza. Pensamos especialmente nas crianças que precisam ter momentos lúdicos para motivá-las a um resgate de vida, com mais felicidade – frisou Beth Britto, secretária-executiva de Parques e Jardins.

Programação Vila Noel:

TERÇA-FEIRA (23/11)

18h – Abertura da Vila Noel

19h – Angra Harmony Orquestra

SEXTA-FEIRA (26/11)

19h – Rodrigo Sax

SÁBADO (27/11)

19h – Angra Harmony Orquestra

DOMINGO (28/11)

19h – Rodrigo Sax

QUINTA-FEIRA (02/12)

19h – Duo Adufe

SEXTA-FEIRA (03/12)

19h – Etiópia e convidados

SÁBADO (04/12)

19h – Trio Secup

DOMINGO (05/12)

19h – Bruno Perez – Duo Im Par

SEXTA-FEIRA (10/12)

19h – Musicalizando

SÁBADO (11/12)

19h – Banda Igreja Ministério da Reconciliação

DOMINGO (12/12)

19h – Etiópia e convidados

SEXTA-FEIRA (17/12)

19h – Musicalizando

SÁBADO (18/12)

19h – Trio Secup

DOMINGO (19/12)

19h – Bruno Perez

SEXTA-FEIRA (24/12)

A Vila Noel vai funcionar das 9h às 14h

SÁBADO (25/12)

A Casa do Papai Noel não funcionará

DOMINGO (26/12)

19h – Duo Adufe

SEXTA-FEIRA (31/12)

A Vila Noel vai funcionar das 9h às 14h

SÁBADO (01/01)

A Casa do Papai Noel não funcionará

DOMINGO (02/01)

19h – Trio Secup