Angra dos Reis contabiliza 410 desabrigados e segue trabalhando em apoio à população

Angra dos Reis – Angra dos Reis segue em estado de mobilização após as fortes chuvas que atingiram o município, entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada de sábado (9). Os 250mm de chuva registrados em 24 horas, combinado com a maré cheia, causou inundação no Bracuí, com a água atingindo três metros de altura em alguns pontos.

Os agentes da Defesa Civil Municipal continuam nas ruas neste domingo (10) com vistorias de engenharias, serviços de desobstrução de vias e retiradas de vegetais. As equipes das Secretarias de Desenvolvimento Regional e Serviço Público também estão em campo. Aproximadamente 90 profissionais continuam nas ruas executando limpeza e desobstrução de vias, rede de drenagens e valas e desassoreamento de rios.

Para isso, o município conta com nove retroescavadeiras, 11 caminhões basculantes e um caminhão de alta pressão para sucção e limpeza de detritos próprios e o apoio de duas retroescavadeiras, dois caminhões basculantes tipo toco e uma 320 da empresa Valle Sul e uma escavadeira e uma retro disponibilizadas pela Transpetro. A expectativa é de que o Governo do Estado envie ainda hoje maquinários em apoio à cidade.

ABRIGOS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA

No momento, há 410 pessoas em três abrigos disponibilizados pelo município no Frade: Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, Escola Cívico-Militar Remo Baral e CEMEI Sérgio Louzada.

O CEMEI acolhe exclusivamente 18 idosos que vieram do asilo inundado. Outros sete idosos continuam recebendo atendimento no Hospital Municipal da Japuíba e, segundo a Secretaria de Saúde, passam bem.

Nestes locais, os moradores receberam kits providenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo itens essenciais para famílias, idosos, crianças e pets.

DOAÇÕES

A Prefeitura de Angra disponibilizou dois locais para o recebimento de doações: Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, no Balneário, das 9h às 17h, e o CRAS Frade, na Rua Silva Travassos, 288. Os itens mais necessários são: água, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis. Neste momento, a não é necessária a doação de roupas.

A Defesa Civil disponibiliza os telefones 199 e (24) 3365-4588 para mais informações.