Angra dos Reis continua realizando licitações públicas com normalidade e cuidados especiais

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 15:57 horas

Licitantes podem entrar no município para participar dos procedimentos administrativos

Angra dos Reis – Mesmo efetuando medidas administrativas quanto à pandemia de coronavírus, como restrição de entrada e saída da cidade baseada na recomendação da Anvisa, a Prefeitura de Angra tem tomado todo o cuidado para que os interessados em concorrer às licitações públicas do município não sejam impedidos.

O procedimento administrativo é responsável por estabelecer previamente as contratações de serviços, aquisições de produtos e também registrar preços para contratações futuras da administração pública.

De total importância para a realização de serviços essenciais, que não podem cessar frente a quaisquer tipos de situação ou adversidade apresentadas, as licitações públicas, apesar de estarem sendo efetuadas de forma normal por não oferecem aglomerações, estão acontecendo com respeito ao espaço mínimo entre as pessoas e com a utilização obrigatória de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos participantes.

Aqueles que tiverem interesse e se enquadrarem nos critérios descritos pelas licitações públicas de Angra deverão comprovar na entrada da cidade que estão transitando para esse fim específico, por meio de apresentação de documentos de credenciamento, sejam representantes de pessoa jurídica ou pessoa física.