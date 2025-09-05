Angra dos Reis divulga alterações no trânsito para o desfile de 7 de setembro

Angra dos Reis – Angra dos Reis se prepara para mais uma edição do tradicional Desfile Cívico e Militar, que acontece neste domingo (7), na Avenida Júlio Maria. O evento reunirá escolas municipais, estaduais e particulares, além de entidades militares, reforçando a importância da preservação dos valores cívicos e culturais da cidade.

Para garantir a segurança da população e a fluidez do trânsito durante o desfile, a Superintendência de Trânsito de Angra dos Reis, estabeleceu um esquema especial de circulação e estacionamento. As mudanças começam às 23h de sábado (6), e seguem até as 16h de domingo.

No período, o estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Júlio Maria, no Largo da Lapa, na Rua Pereira Peixoto, entre a Igreja Matriz e a Rua Coronel Carvalho, no Largo Borges de Carvalho, em frente ao Tuca Parafusos, na Avenida Presidente Castelo Branco e em pontos estratégicos da Rua Manoel do Rosário, de modo a permitir a passagem dos coletivos.

A Avenida Júlio Maria será totalmente interditada a partir das 6h da manhã de domingo, quando terá início a montagem da estrutura oficial e do palanque das autoridades, que ficará no passeio público, sentido Centro/Balneário. A concentração dos participantes do desfile está prevista para o trecho que vai do cruzamento da Avenida Oswaldo Neves Martins com a Avenida Presidente Castelo Branco até os Correios. Outra mudança importante será a inversão do sentido da Rua da Praça Codrato de Vilhena, conhecida como Praça do Papão, para melhor atender o fluxo de táxis.

Também haverá alterações nos pontos de ônibus. Os coletivos que circulam via Morro da Cruz terão ponto de partida na Avenida Júlio Maria, em frente ao Convento do Carmo. Já os que atendem a região do Balneário sairão da Avenida Doutor Coutinho, em frente à Delegacia de Polícia. As linhas que seguem para Vila Velha terão como ponto inicial a Avenida Castelo Branco, próximo ao antigo Serviço Público.

O esquema de segurança contará ainda com barreiras e isolamentos em diversos pontos estratégicos do Centro, como no Largo Borges de Carvalho, na Rua do Comércio, na Rua Doutor Bastos, na Rua Coronel Carvalho e na Travessa Almirante Brasil. Ruas como a Doutor Bastos, Júlio Maria, Oswaldo Neves Martins, entre o Rede Market e a Avenida Presidente Castelo Branco, e Raul Pompeia até a Rua da Conceição, além do Largo da Lapa e vias próximas, também terão bloqueios temporários.

Com relação ao fluxo de veículos na entrada e saída da cidade, a Prefeitura organizou rotas alternativas. Quem chega a Angra poderá acessar o Centro tanto pela Rua Prefeito João Galindo, seguindo pela Rua Coronel Carvalho, Rua Honório Lima e Avenida Júlio César de Noronha, quanto pela Avenida Ayrton Senna, Rua Doutor Coutinho, Rua Frei Inácio, Rua Coronel Carvalho e Rua Honório Lima. Na saída da cidade, o trânsito será direcionado pelo Trevo do São Bento, Avenida Oswaldo Neves Martins, Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Álvaro Pessoa, Largo Borges de Carvalho, Rua do Comércio, em contramão até a Rua Pereira Peixoto e, em seguida, pela Rua Coronel Carvalho, com opção de acesso pela Rua Manoel do Rosário ou Rua Prefeito João Galindo.

A Prefeitura de Angra dos Reis orienta os motoristas e moradores a respeitarem as sinalizações, planejarem seus deslocamentos com antecedência e utilizarem as rotas alternativas. Veículos estacionados em locais proibidos estarão sujeitos a autuações e reboque.