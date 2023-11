Angra dos Reis divulga plano de ação para período chuvoso

Angra dos Reis – Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (23), autoridades locais de Angra dos Reis apresentaram o Plano de Ação para tentar diminuir os impactos causados pelas chuvas fortes de verão e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. Entre 2021 e 2023, a Prefeitura investiu R$ 209,2 milhões em obras de prevenção de desastres.

Anunciado pelo prefeito Fernando Jordão, o plano de ação trata de ações preventivas nas áreas de infraestrutura e serviços públicos, além de medidas contínuas de planejamento e prevenção aos danos causados pelos temporais de verão.

– Hoje é um dia muito importante. Sempre fazemos antes do verão uma reunião para ter um balanço das ações que são feitas no município em relação às chuvas. Esse ano criamos um plano de ação e estamos trabalhando com força total entre as secretarias para enfrentarmos a época de chuvas da melhor forma possível e garantindo a segurança dos moradores de áreas de risco. Temos previsões de chuvas fortes e estamos nos preparando para isso – ressaltou o prefeito.

Investimentos em infraestrutura, obras de contenção de encostas, desassoreamento de rios, córregos e canais, além de pavimentação, drenagem e contenção, formam a base do conjunto de ações da Prefeitura de Angra ao longo dos últimos três anos para minimizar os efeitos das chuvas na cidade. São medidas que têm se tornado cada vez mais necessárias, diante do aumento substancial do volume de chuvas na última década.

Uma das principais iniciativas do plano é a intensificação da manutenção preventiva das redes de drenagem e saneamento. As equipes municipais estão reforçadas para garantir a desobstrução de canais e bueiros, reduzindo assim o risco de alagamentos em áreas vulneráveis.

Além disso, investimentos em obras de infraestrutura serão acelerados para melhorar a resiliência da cidade contra eventos climáticos extremos. Entre 2021 e 2023, a Prefeitura investiu R$ 160,5 milhões em obras de infraestrutura no município e mais de R$ 12 milhões na contenção de encostas.

A Defesa Civil tem intensificado os trabalhos de prevenção para enfrentar o período chuvoso. A cidade, devido às condições geográficas e muitas encostas, tem um histórico de desastres causados pelas fortes chuvas que frequentemente atingem a Costa Verde. Em abril de 2022 foram registrados 890 milímetros de chuva em 48h, o que afetou diversos bairros da cidade, com deslizamento de encostas, alagamentos e enchentes.

– Estamos desenvolvendo trabalhos que antecedem esse período crítico do ano, que são as chuvas fortes na nossa cidade. Buscamos sempre a manutenção dos nossos equipamentos de alertas, além da prevenção e do trabalho de orientação que é feito de forma frequente entre os moradores de áreas de risco – explicou o secretário de Defesa Civil, Fábio Junior.

A Prefeitura de Angra dos Reis também está investindo em novas aquisições tecnológicas de monitoramento climático. A previsão é de aquisição de mais duas estações meteorológicas, cinco hidrológicas e seis novos pluviômetros para aperfeiçoar o monitoramento do tempo, do nível dos rios e do volume de chuvas.

Atualmente, a Defesa Civil conta com três estações meteorológicas, 44 pluviômetros automáticos e 20 blocos de sirenes, que atendem 26 bairros. Existe a previsão de aquisição de mais 19 blocos de sirenes: 13 em parceria com o governo do Rio, voltados para riscos geológicos, e seis para riscos hidrológicos. Há também sistema de envio de alertas e avisos meteorológicos via SMS.

Depois das chuvas de abril de 2022, a cidade teve um investimento de R$ 31 milhões, em conjunto com o Estado do Rio de Janeiro, para construção de unidades habitacionais em Monsuaba. A Prefeitura doou o terreno, fez o projeto e preparou a área com rede de água e esgoto, luz e calçamento. Cabe agora ao governo do Estado construir as moradias para as 128 famílias desabrigadas nos temporais do ano passado.