Angra dos Reis inicia oficialmente a programação do Agosto Lilás

No Cais de Santa Luzia, no Centro, evento reuniu autoridades municipais e representantes da rede de proteção

by alice couto

Foto: Rosemberg Franco

Angra dos Reis – A Secretaria de Desonvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis deu início, na manhã desta terça-feira (12), à programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

O evento de abertura aconteceu no Cais de Santa Luzia, no Centro, e reuniu autoridades municipais e representantes da rede de proteção. Foi lançada a cartilha “Você Não Está Sozinha”, com orientações sobre os direitos das mulheres, os canais de denúncia e os serviços de acolhimento disponíveis no município.

O prefeito Cláudio Ferreti destacou que o combate à violência de gênero precisa ser uma prioridade permanente.

“Não podemos aceitar que a violência contra a mulher seja naturalizada. O poder público precisa estar ao lado das vítimas, garantindo acolhimento, segurança e oportunidades. O Agosto Lilás é mais do que uma campanha, é um chamado à ação para toda a sociedade”, afirmou.

Para a secretária de Urbanização, Parques e Jardins e primeira-dama do município, Beth Brito, o papel de toda a comunidade é essencial para mudar a realidade de muitas mulheres.

“Cada ação, cada conversa e cada denúncia podem salvar vidas. O Agosto Lilás lembra que todas as mulheres merecem respeito, dignidade e liberdade. É nosso papel, como comunidade, proteger e apoiar umas às outras”, afirmou.

Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê apresentou as iniciativas que serão realizadas ao longo do mês, em parceria com diversos órgãos e entidades.

“Temos equipes preparadas, serviços de acolhimento e uma rede de proteção que atua de forma integrada. Queremos que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que podem contar com a prefeitura e nossos parceiros para romper o ciclo da violência”, afirmou.

A programação do Agosto Lilás seguirá até o fim do mês, com palestras, rodas de conversa, atendimentos, campanhas informativas e atividades culturais em vários bairros de Angra dos Reis, realizadas por meio dos Centros de Referência de Assistência Social com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e incentivar denúncias.

Programação das Rodas de Conversa – “Você Não Está Sozinha”

18/08 – CRAS Monsuaba – 8h às 12h

19/08 – CRAS Bracuí – 8h às 17h

19/08 – CRAS Frade – 14h

20/08 – CRAS Belém – 8h

20/08 – CRAS Mambucaba – 14h

21/08 – CRAS Nova Angra – 13h

22/08 – CRAS Centro – 13h

25/08 – CRAS Aldeia – 8h às 17h

27/08 – CRAS Campo Belo – 8h30

29/08 – CEA – Encerramento – 14h

