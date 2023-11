Angra dos Reis: Praia da Bexiga tem ponte reformada 

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis concluiu nesta semana a obra na ponte da Praia da Bexiga, no Camorim. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, em parceria com a Subprefeitura local. A ponte, exclusiva para pedestres, é utilizada por moradores, turistas e pescadores, possibilitando a passagem pelo Rio Camorim e dando acesso à Praia da Bexiga. A obra atendeu a um pedido da comunidade do bairro.

A ponte, que tem 13,5m de comprimento por 1,5m de largura, teve seu madeiramento trocado e sua estrutura de base reforçada. O trabalho durou cinco dias. A equipe da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca segue com trabalhos semelhantes de manutenção e reparo em outras instalações, como na Praia de Fora (Enseada das Estrelas) e Cais de Santa Luzia.