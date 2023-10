Angra dos Reis: Prefeitura retoma desassoreamentos de rios e córregos

Angra dos Reis – Na última semana, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, retomou com os serviços de desassoreamento nos rios e córregos de Angra dos Reis. Neste primeiro momento, as intervenções estão sendo realizadas na Vila Nova. Nas próximas semanas, o bairro do Pontal receberá o desassoreamento.

Com uma máquina escavadeira, é feita a retirada de materiais que atrapalham o curso da água, como lodo, rejeito e impurezas, limpando o fundo do rio e colaborando para evitar o transbordamento e possíveis enchentes. Além da escavadeira, também estão sendo utilizados outros equipamentos, como como caminhões e balsa com batelão, por exemplo.

Desde as fortes chuvas de 2022, a Prefeitura de Angra vem intensificando o trabalho de desassoreamentos em diversas regiões do município, sendo realizadas intervenções nos bairros do Cantagalo, Camorim, Monsuaba, Jacuecanga, Japuíba, Bracuí, Belém.

– As intervenções de desassoreamento são fundamentais para a cidade de Angra dos Reis, principalmente quando levamos em conta os altos índices pluviométricos da cidade. Tendo em vista essa necessidade, seguimos trabalhando para garantir mais segurança e qualidade de vida à população. Nas próximas semanas, vamos dar início as intervenções no Pontal e, em seguida, chegaremos aos outros bairros de Angra dos Reis – comentou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.