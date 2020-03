Angra dos Reis promove campanha para oferecer rações aos animais de rua

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 11:58 horas

Com o fechamento do comércio, alguns estabelecimentos que forneciam comida e água aos animais tiveram que deixar de ajudar

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis, através do Departamento de Bem-estar Animal, está realizando uma campanha nas redes sociais para alimentar os animais de rua neste período de quarentena da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). O departamento está oferecendo ração e água aos animais que são encontrados famintos e com sede durante a ação no município.

Medidas como o distanciamento social e a proibição de aglomerações nas cidades têm oferecido efeitos negativos aos animais de rua, que não podem mais contar com os comerciantes locais, pois estão de portas fechadas após os decretos de prevenção ao Covid-19.

– Em Angra, graças a Deus, temos muitos lojistas, principalmente no centro da cidade, que colocam na porta de seus estabelecimentos comida e água. Com o fechamento do comércio, isso não está acontecendo. Daí, eles vão buscar alimentos no lixo, mas também não encontram, porque a maioria dos restaurantes está fechada. Eles estão totalmente famintos e desorientados, sem entender o motivo de isso estar acontecendo – explicou a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal do município, a médica veterinária Karen Ururahy.

A diretora acrescentou que a campanha de conscientização está sendo embutida aos poucos na população, por protetores e profissionais do comércio.

– Recomendamos a todos que sejam sensíveis à causa ou que simpatizem com os animais a colocar um potinho de comida e de água nos portões de suas casas. Isso vai saciar a fome ou a sede de um animal que esteja passando na rua. Olhe na rua da sua casa e veja se tem algum animal que vive por ali. Isso já vai ajudar bastante – concluiu a médica veterinária.